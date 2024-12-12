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Отсрочка по уходу за ребенком с инвалидностью — какие есть нюансы

12 декабря 2024 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — как оформить отсрочку по уходу за ребенком с инвалидностью
Отец играет с сыном в шахматы. Фото: depositphotos.com
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине военнообязанные мужчины, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью, имеют право на отсрочку от призыва на военную службу во время военного положения и всеобщей мобилизации.

О нюансах ее оформления рассказал адвокат Роман Лихачев в комментарии изданию "Телеграф".

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Нюансы получения отсрочки

Оформить отсрочку имеют право военнообязанные, воспитывающие и являющиеся законными представителями (родителями, опекунами попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями) ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

При этом следует знать, что в ст. 26 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"   речь идет, что инвалидность у ребенка является основанием для отсрочки от мобилизации исключительно в том случае, когда нет других трудоспособных родственников, ухаживающих за ним.

По словам правозащитника, крайне важно, чтобы человек, имеющий отсрочку, не медлил и вовремя ее оформил в ТЦК, в котором стоит на учете. Ведь наличие основания не освобождает от призыва. Именно оформленная по правилам отсрочка является официальным правом не проходить военную службу.

"Бывает, что человек не успел подать заявление относительно ребенка с инвалидностью и его мобилизовали. Затем пытается уволиться, но оснований для увольнения нет. Поэтому я всегда советую людям оформлять отсрочку своевременно, если есть основание для этого и человек хочет им воспользоваться, а не ждать последнего момента", — подчеркивает адвокат.

 

Отсрочка по уходу за ребенком с инвалидностью — какие нюансы
Мужчина оформляет отсрочку. Фото: МОТЦК и СП/Facebook

Как оформить отсрочку по уходу за ребенком с инвалидностью

Для оформления отсрочки военнообязанный должен прийти в ТЦК и СП, в котором состоит на учете, и написать заявление на имя главы комиссии ТЦК.

К заявлению следует добавить документы, подтверждающие право на отсрочку, или их заверенные копии, а также копии военно-учетного документа и паспорта.

Необходимо предоставить следующие документы:

  • свидетельство о рождении ребенка;
  • решение об установлении опеки, попечительства (для опекунов, попечителей);
  • решение суда об усыновлении (для усыновителей);
  • решение об устройстве ребенка в приемную семью или договор об устройстве детей на совместное проживание и воспитание в приемной семье (для приемных родителей);
  • решение об устройстве ребенка в детский дом семейного типа или договор об организации деятельности детского дома семейного типа (для родителей-воспитателей);
  • документы, подтверждающие инвалидность ребенка (медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме, утвержденной Минздравом, или индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, выдана врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения).

По результатам рассмотрения военнообязанному выдается справка об отсрочке и вносятся сведения об отсрочке в Единый государственный реестр военнообязанных, призывников и резервистов.

Военнообязанные, которые находятся на учете и обратились в ТЦК и СП с целью оформления отсрочки, не могут быть направлены на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Отсрочка оформляется без прохождения медицинского осмотра.

Ранее мы писали, как военнообязанным мужчинам лучше оформлять отсрочку — через "Резерв+ или в ТЦК".

Напомним, мы сообщали, могут ли штрафы повлиять на оформление отсрочки от мобилизации.

Также мы информировали, кто из мужчин имеет право на отсрочку в декабре 2024 года.

ребенок мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные лицо с инвалидностью

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