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Отсрочка для магистров — нюансы в новом законе 2024 года

17 июня 2024 15:25
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для студента магистратуры, изменения в законодательстве
Студенты на практическом занятии. Фото: Национальный транспортный университет
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Несмотря на то, что студенты в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации, эта норма законодательства касается не всех. Так, люди с образовательным уровнем "специалист", получая образование по уровню "магистр", не могут получить отсрочку от мобилизации, потому что эти два уровня одинаковы, а в новом законе выписано требование о том, что следующий уровень образования должен быть обязательно выше предыдущего.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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В Украине согласно действующему законодательству предоставляется отсрочка от мобилизации для тех военнообязанных, которые находятся в процессе обучения.

Но в этой норме есть свои исключения, относящиеся к части отечественных студентов — для них закон не предоставляет отсрочку от мобилизационного призыва в особый период.

Будут мобилизовать специалистов

Так, комментируя ситуацию студента, имеющего диплом специалиста, сейчас получает образование на уровне магистра — и хочет получить отсрочку от мобилизации на период обучения, Сергей Богун подчеркнул, что в таком случае отсрочку получить невозможно.

"Поскольку образовательный уровень "специалист" приравнивается к образовательному уровню "магистр" ответ — "Нет" , — подчеркнул юрист, напомнив, что, согласно новому закону о мобилизации, отсрочка предоставляется только в ситуации, когда новый образовательный уровень выше предыдущего."

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации.

Добавим, мы сообщали, вправе ли ТЦК аннулировать отсрочку 34-летнего студента.

Также Новини.LIVE информировали, как правильно подать заявление на отсрочку от мобилизации.

отсрочка
мобилизация
студенты
война в Украине
образование

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