Имеет ли педагог право на отсрочку, что говорит новый закон о мобилизации

Педагог-мужчина на занятии в колледже. Фото: Радиотехнический колледж

Право на отсрочку от мобилизации имеют не только работники предвысшего образования, имеющие педагогическую нагрузку. Также освобождаются от мобилизации такие должностные лица, как заведующие отделением.

Об этом пишет на портале "Юристи.UA" юрист Сергей Айвазян.

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0,75 ставки как основание для отсрочки

Отвечая на вопрос о возможности предоставления отсрочки для человека, работающего в заведении предвысшего образования заведующим дневным отделением на полную ставку и имеющим педагогическую нагрузку 0,5 ставки — что, по мнению юриста в военкомате, не является основанием для отсрочки, Сергей Айвазян напомнил об условиях ограничения мобилизации для педагогов.

Согласно статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочка предоставляется военнообязанным, работающим в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Отсрочка не только для учителей

Несмотря на то, что у военнообязанного педагогическая нагрузка — всего 0,5 ставки, его другая должность указана в списке основных должностей педагогических работников учреждений профессионального образования.

"Итак, заведующий отделением является педагогическим работником учреждения профессионального предвысшего образования и, поскольку оно работает на полную ставку по основному месту работы, то имеет право на отсрочку", — резюмировал юрист Сергей Айвазян.

Напомним, что после принятия нового закона о мобилизации в Украине возросло количество желающих мужчин в возрасте от 25 лет поступить в аспирантуру во избежание мобилизации.

Этот факт подтвердила в эфире Вечір.LIVE и народный депутат Юлия Гришина.

Также Новини.LIVE отмечали, что даже освобожденным от мобилизации аспирантам нужно обновить свои данные в территориальных центрах комплектования.