Чи має педагог право на відстрочку, що говорить новий закон про мобілізацію

Педагог-чоловік на занятті в коледжі. Фото: Радіотехнічний коледж

Право на відстрочку від мобілізації мають не тільки працівники закладів передвищої освіти, які мають педагогічне навантаження. Також звільняються від мобілізації такі посадовці, як завідувачі відділення.

Про це пише на порталі "Юристи.UA" правник Сергій Айвазян.

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0,75 ставки як підстава для відстрочки

Відповідаючи на питання про можливість надання відстрочки для людини, яка працює у закладі передвищої освіти завідувачем денного відділення на повну ставку та має педагогічне навантаження 0,5 ставки — що, на думку юристки у військкоматі, не є підставою для відстрочки, Сергій Айвазян нагадав про умови обмеження мобілізації для освітян.

Згідно зі статтею 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочка надається військовозобов’язаним, яка працюють у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Відстрочка не тільки для учителів

Незважаючи на те, що у військовозобов’язаного педагогічне навантаження – лише 0,5 ставки, його інша посада зазначена у списку основних посад педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти.

"Отже, завідувач відділення є педагогічним працівником закладу фахової передвищої освіти і, оскільки він працює на повну ставку за основним місцем роботи, то має право на відстрочку", — резюмував юрист Сергій Айвазян.

Нагадаємо, що після ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні зросла кількість охочих чоловіків віком від 25 років вступити до аспірантури, аби уникнути мобілізації.

Цей факт підтвердила у ефірі Вечір.LIVE і народна депутатка Юлія Гришина.

Також Новини.LIVE наголошували на тому, що навіть звільненим від мобілізації аспірантам треба оновити свої дані у територіальних центрах комплектування.