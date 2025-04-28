Отсрочка от мобилизации для студентов - нужна ли ВВК для отсрочки студенту

Отсрочка для студентов — могут ли отказать без ВВК
Территориальный центр комплектования не может отказывать студенту в отсрочке, если он имеет законное право и придерживается основных требований. Непройденная военно-врачебная комиссия на отсрочку не влияет никоим образом.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка и ВВК
Студенты украинских учебных заведений, в частности, высших (университеты), имеют право на отсрочку от мобилизации.
Но в некоторых ситуациях у студентов могут возникнуть проблемы с отсрочкой.
Так, к юристам обратился один из студентов мобилизационного возраста, от которого в ТЦК требуют пройти военно-врачебную комиссию, которую он не проходил после срочной службы в ВСУ — якобы без этого отсрочку невозможно оформить.
Незаконность решения ТЦК
Адвокат Юрий Айвазян отметил, что, несмотря на необходимость регулярного прохождения военно-врачебной комиссии, на право получения отсрочки от мобилизации для студентов этот фактор не влияет.
"Относительно отказа в предоставлении отсрочки, то последний является незаконным со стороны ТЦК", — подчеркнул юрист.
Айвазян добавил, что факт прохождения срочной службы не может быть аргументом для отказа в отсрочке, если это лицо не включили после демобилизации в первую очередь оперативного резерва.
Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право на отсрочку студенты старше 30 лет.
Добавим, мы сообщали о том, какие студенты в мае могут быть мобилизованы.
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