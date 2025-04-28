Отсрочка от мобилизации для студентов - нужна ли ВВК для отсрочки студенту

Украинские студенты. Фото: ИФНТУНГ

Территориальный центр комплектования не может отказывать студенту в отсрочке, если он имеет законное право и придерживается основных требований. Непройденная военно-врачебная комиссия на отсрочку не влияет никоим образом.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Студенты украинских учебных заведений, в частности, высших (университеты), имеют право на отсрочку от мобилизации.

Но в некоторых ситуациях у студентов могут возникнуть проблемы с отсрочкой.

Так, к юристам обратился один из студентов мобилизационного возраста, от которого в ТЦК требуют пройти военно-врачебную комиссию, которую он не проходил после срочной службы в ВСУ — якобы без этого отсрочку невозможно оформить.

Незаконность решения ТЦК

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что, несмотря на необходимость регулярного прохождения военно-врачебной комиссии, на право получения отсрочки от мобилизации для студентов этот фактор не влияет.

"Относительно отказа в предоставлении отсрочки, то последний является незаконным со стороны ТЦК", — подчеркнул юрист.

Айвазян добавил, что факт прохождения срочной службы не может быть аргументом для отказа в отсрочке, если это лицо не включили после демобилизации в первую очередь оперативного резерва.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право на отсрочку студенты старше 30 лет.

Добавим, мы сообщали о том, какие студенты в мае могут быть мобилизованы.