Продление отсрочки студентов - как продлить отсрочку

Студенты на занятии. Фото: КНУ им. Шевченко

Студенты, которые оформили отсрочку от мобилизации для обучения, должны эту отсрочку регулярно продолжать. Существует два возможных варианта продления отсрочки, один из которых позволяет осуществить этот процесс онлайн.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Студенты украинских учебных заведений должны регулярно продлевать полученную для обучения отсрочку.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что существует два разных варианта продления отсрочки от мобилизации.

Первый — подать заявку на продление отсрочки с помощью приложения "Резерв+".

Продление отсрочки в ТЦК

Другой вариант, подчеркнул Айвазян, это подать заявление в территориальный центр комплектования — или лично, прибыв в ТЦК, или средствами почтовой связи.

Заявление подается по форме согласно приложению №4, отметил юрист.

К заявлению также нужно приложить документы, подтверждающие право на продление отсрочки (справку о пребывании на учебе).

Напомним, мы ранее писали о том, сколько будет действовать отсрочка для студентов в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, имеют ли право на отсрочку студенты старше 30 лет.