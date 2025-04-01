Продовження відстрочки студентів - як продовжити відсрочку

Студенти на занятті. Фото: КНУ ім. Шевченка

Студенти, які оформили відстрочку від мобілізації для навчання, мають цю відстрочку регулярно продовжувати. Існує два можливі варіанти продовження відстрочки, один із яких дозволяє здійснити цей процес онлайн.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Студенти українських навчальних закладів мають регулярно продовжувати отриману для навчання відстрочку.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що існує два різні варіанти продовження відстрочки від мобілізації.

Перший — подати заявку на продовження відстрочки за допомогою додатку "Резерв+".

Продовження відстрочки у ТЦК

Інший варіант, підкреслив Айвазян, це подати заяву до територіального центру комплектування — або особисто, прибувши до ТЦК, або засобами поштового зв’язку.

Заява подається за формою згідно з додатком №4, наголосив юрист.

До заяви також потрібно додати документи, що підтверджують право на продовження відстрочки (довідку про перебування на навчанні).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки діятиме відстрочка для студентів у 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, чи мають право на відстрочку студенти, старші 30 років.