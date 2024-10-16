Мобилизация в Украине — что делать, если данные об отсрочке не внесены в реестр

Служба в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине некоторые категории военнообязанных граждан имеют право на отсрочку от мобилизации даже во время действия военного положения. Чтобы реализовать это право, его должным образом необходимо оформить, предоставив ТЦК и СП соответствующие документы. Если человека освобождают от призыва на военную службу, данные об этом должны быть внесены в Единый электронный государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Но бывают случаи, когда информация в реестре отсутствует.

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Что делать в такой ситуации военнообязанному мужчине и есть ли риск мобилизации, рассказал юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина".

Данные об отсрочке в реестре "Оберіг" — почему это важно

Так, по словам правозащитника, если данные об отсрочке отсутствуют в реестре, это создает некоторые проблемы для военнообязанного и может иметь непредсказуемые последствия.

Поэтому могут возникать недоразумения с ТЦК. Так, например, при проверке на улице вы предъявляете сотрудникам территориального центра свои документы, удостоверяющие право на отсрочку, они проверяют по базе "Оберіг", а данных там нет. Таким образом, человека могут задержать или выписать ему повестку.

Итак, наличие информации об отсрочке в реестре является подтверждением вашего права на нее и гарантом, что вас мобилизовать не могут.

Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото: УНИАН

Что делать, если данные об отсрочке не внесены в реестр

Как рассказал Дмитрий Франчук, в первую очередь военнообязанный должен обратиться непосредственно в свой ТЦК и СП, где он состоит на учете. Необходимо написать заявление о внесении изменений в ваши персональные данные. С собой нужно иметь копии документов, подтверждающих право на отсрочку. Их нужно будет добавить в заявление.

"Убедитесь, что все документы, подтверждающие ваше право на отсрочку, оформлены правильно и в полном объеме. Сделайте копии всех необходимых документов для представления их в ТЦК и СП", — советует юрист.

Попытайтесь выяснить причину, почему информация о вашей отсрочке не была внесена в реестр и в какие сроки будет решен этот вопрос.

Если это не помогло решить проблему, правозащитник рекомендует попробовать следующее:

направить письменный запрос в двух экземплярах с требованием внести данные о вашей отсрочке в реестр (один экземпляр с отметкой о принятии должен быть у военнообязанного);

обратиться с жалобой в областной военный комиссариат;

обратиться с жалобой в Министерство обороны Украины;

обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на военном праве.

Если эти методы не сработали, военнообязанное лицо имеет право обратиться в административный суд с иском о внесении данных в реестр.

Дмитрий Франчук добавил, чтобы доказать свою правоту, обязательно храните все документы, связанные с вашим правом на отсрочку.

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