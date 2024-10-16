Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Отсрочка есть, но данных в реестре нет — что делать и угрожает ли мобилизация arrow

Отсрочка есть, но данных в реестре нет — что делать и угрожает ли мобилизация

16 октября 2024 18:57
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — что делать, если данные об отсрочке не внесены в реестр
Служба в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине некоторые категории военнообязанных граждан имеют право на отсрочку от мобилизации даже во время действия военного положения. Чтобы реализовать это право, его должным образом необходимо оформить, предоставив ТЦК и СП соответствующие документы. Если человека освобождают от призыва на военную службу, данные об этом должны быть внесены в Единый электронный государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Но бывают случаи, когда информация в реестре отсутствует.

Читайте также:

Что делать в такой ситуации военнообязанному мужчине и есть ли риск мобилизации, рассказал юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина".

Данные об отсрочке в реестре "Оберіг" — почему это важно

Так, по словам правозащитника, если данные об отсрочке отсутствуют в реестре, это создает некоторые проблемы для военнообязанного и может иметь непредсказуемые последствия.

Поэтому могут возникать недоразумения с ТЦК. Так, например, при проверке на улице вы предъявляете сотрудникам территориального центра свои документы, удостоверяющие право на отсрочку, они проверяют по базе "Оберіг", а данных там нет. Таким образом, человека могут задержать или выписать ему повестку.

Итак, наличие информации об отсрочке в реестре является подтверждением вашего права на нее и гарантом, что вас мобилизовать не могут.

 

Что делать, если данные об отсрочке не внесены в реестр
Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото: УНИАН

Что делать, если данные об отсрочке не внесены в реестр

Как рассказал Дмитрий Франчук, в первую очередь военнообязанный должен обратиться непосредственно в свой ТЦК и СП, где он состоит на учете. Необходимо написать заявление о внесении изменений в ваши персональные данные. С собой нужно иметь копии документов, подтверждающих право на отсрочку. Их нужно будет добавить в заявление.

"Убедитесь, что все документы, подтверждающие ваше право на отсрочку, оформлены правильно и в полном объеме. Сделайте копии всех необходимых документов для представления их в ТЦК и СП", — советует юрист.

Попытайтесь выяснить причину, почему информация о вашей отсрочке не была внесена в реестр и в какие сроки будет решен этот вопрос.

Если это не помогло решить проблему, правозащитник рекомендует попробовать следующее:

  • направить письменный запрос в двух экземплярах с требованием внести данные о вашей отсрочке в реестр (один экземпляр с отметкой о принятии должен быть у военнообязанного);
  • обратиться с жалобой в областной военный комиссариат;
  • обратиться с жалобой в Министерство обороны Украины;
  • обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на военном праве.

Если эти методы не сработали, военнообязанное лицо имеет право обратиться в административный суд с иском о внесении данных в реестр.

Дмитрий Франчук добавил, чтобы доказать свою правоту, обязательно храните все документы, связанные с вашим правом на отсрочку.

Ранее мы писали, как оформить отсрочку от мобилизации в октябре 2024 года.

Напомним, мы сообщали, что делать гражданам, которые, несмотря на бронирование от мобилизации или отсрочку, получили повестку.

Также мы информировали, как продлить отсрочку от мобилизации.

реестр мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:19 Генсек НАТО Рютте прокомментировал План победы Украины и ее вступление в Альянс

18:57 Отсрочка есть, но данных в реестре нет — что делать и угрожает ли мобилизация

18:56 Когда ждать выборов — Ким раскрыл подробности

18:48 Зеленский заявил, что Украина воюет одновременно с тремя странами

18:42 В Сумской области саперы обезвредили российскую авиационную ракету Х-59

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

18:36 В ОП сделали заявление по поводу будущего аэропорта в Ужгороде

18:31 В Украине утвердили алгоритмы НАТО по оказанию медицинской помощи на поле боя

18:20 Различные данные в военном билете и "Резерв+" — что делать

18:11 В России расстреляли вернувшегося с войны против Украины офицера ГРУ

18:10 В Харькове раздался взрыв

19:19 Генсек НАТО Рютте прокомментировал План победы Украины и ее вступление в Альянс

18:57 Отсрочка есть, но данных в реестре нет — что делать и угрожает ли мобилизация

18:56 Когда ждать выборов — Ким раскрыл подробности

18:48 Зеленский заявил, что Украина воюет одновременно с тремя странами

18:42 В Сумской области саперы обезвредили российскую авиационную ракету Х-59

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

18:36 В ОП сделали заявление по поводу будущего аэропорта в Ужгороде

18:31 В Украине утвердили алгоритмы НАТО по оказанию медицинской помощи на поле боя

18:20 Различные данные в военном билете и "Резерв+" — что делать

18:11 В России расстреляли вернувшегося с войны против Украины офицера ГРУ

18:10 В Харькове раздался взрыв

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

Text

18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

Text

17:50 Зеленский шокировал Россию Планом победы и участие КНДР в войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

Text

17:23 Ким объяснил, при каком условии украинцы пойдут защищать страну

Text

14:21 Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

13:00 План победы Украины и срочное совещание НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:47 Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света

Text

11:05 В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

Text

08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

Text

00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь