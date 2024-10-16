Мобилизация в Украине — что делать, если данные об отсрочке не внесены в реестр

Отсрочка есть, но данных в реестре нет — что делать и угрожает ли мобилизация
В Украине некоторые категории военнообязанных граждан имеют право на отсрочку от мобилизации даже во время действия военного положения. Чтобы реализовать это право, его должным образом необходимо оформить, предоставив ТЦК и СП соответствующие документы. Если человека освобождают от призыва на военную службу, данные об этом должны быть внесены в Единый электронный государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Но бывают случаи, когда информация в реестре отсутствует.
Что делать в такой ситуации военнообязанному мужчине и есть ли риск мобилизации, рассказал юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина".
Данные об отсрочке в реестре "Оберіг" — почему это важно
Так, по словам правозащитника, если данные об отсрочке отсутствуют в реестре, это создает некоторые проблемы для военнообязанного и может иметь непредсказуемые последствия.
Поэтому могут возникать недоразумения с ТЦК. Так, например, при проверке на улице вы предъявляете сотрудникам территориального центра свои документы, удостоверяющие право на отсрочку, они проверяют по базе "Оберіг", а данных там нет. Таким образом, человека могут задержать или выписать ему повестку.
Итак, наличие информации об отсрочке в реестре является подтверждением вашего права на нее и гарантом, что вас мобилизовать не могут.
Что делать, если данные об отсрочке не внесены в реестр
Как рассказал Дмитрий Франчук, в первую очередь военнообязанный должен обратиться непосредственно в свой ТЦК и СП, где он состоит на учете. Необходимо написать заявление о внесении изменений в ваши персональные данные. С собой нужно иметь копии документов, подтверждающих право на отсрочку. Их нужно будет добавить в заявление.
"Убедитесь, что все документы, подтверждающие ваше право на отсрочку, оформлены правильно и в полном объеме. Сделайте копии всех необходимых документов для представления их в ТЦК и СП", — советует юрист.
Попытайтесь выяснить причину, почему информация о вашей отсрочке не была внесена в реестр и в какие сроки будет решен этот вопрос.
Если это не помогло решить проблему, правозащитник рекомендует попробовать следующее:
- направить письменный запрос в двух экземплярах с требованием внести данные о вашей отсрочке в реестр (один экземпляр с отметкой о принятии должен быть у военнообязанного);
- обратиться с жалобой в областной военный комиссариат;
- обратиться с жалобой в Министерство обороны Украины;
- обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на военном праве.
Если эти методы не сработали, военнообязанное лицо имеет право обратиться в административный суд с иском о внесении данных в реестр.
Дмитрий Франчук добавил, чтобы доказать свою правоту, обязательно храните все документы, связанные с вашим правом на отсрочку.
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