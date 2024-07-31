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Отсрочка на время операции — изменения во временных рамках

31 июля 2024 20:18
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Срок отсрочки после операции – что говорит закон
Операция в больнице. Фото: informator.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В случае, когда военнообязанный перенес операцию, ему дается отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья. Максимальный срок этой отсрочки — шесть месяцев, после чего гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию при ТЦК.

Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Отсрочка по состоянию здоровья

В определенных условиях военнообязанные граждане Украины могут получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья.

Это касается ситуации, когда гражданин перенес хирургическую операцию.

Военно-врачебная комиссия, которую должен пройти военнообязанный после операции, определяет срок отсрочки. В таких ситуациях обычно каждый случай рассматривается индивидуально.

Максимальный срок отсрочки

Базовый срок отсрочки по состоянию здоровья составляет два месяца.

Далее при необходимости отсрочку могут продлить на такой же срок. Максимальный срок отсрочки по состоянию здоровья составляет полгода.

После чего военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию для определения его пригодности к военной службе.

Ранее мы писали, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.

Напомним, мы информировали, где получить документы о погибших родственниках для оформления отсрочки.

Также мы сообщали, может ли получить отсрочку мужчина, недавно перенесший хирургическую операцию и нуждающийся в реабилитации.

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