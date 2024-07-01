Операция как причина отсрочки, сроки временной непригодности

Медицинское освидетельствование военнообязанного. Фото: Pexels

Во время особого периода военнообязанный может получить отсрочку для того, чтобы быть прооперированным. Отсрочка по состоянию здоровья может длиться до шести месяцев, после чего гражданин должен пройти медицинское освидетельствование для определения его пригодности к военной службе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Отсрочка по состоянию здоровья

Военнообязанный гражданин во время мобилизации в особый период может получить отсрочку по состоянию здоровья, в частности для того, чтобы перенести операцию.

"Отсрочка от призыва по состоянию здоровья предоставляется военнообязанному сроком от 1 до 6 месяцев в зависимости от заболевания (травмы, ранения, контузии, увечья) и прогнозируемой продолжительности лечения", — пояснил Юрий Айвазян.

Что делать после окончания отсрочки

Юрист подчеркнул, что, поскольку эта отсрочка не является бессрочной, военнообязанным рано или поздно придется появиться в территориальном центре комплектования.

"По окончании отсрочки военнообязанные осматриваются для решения вопроса о пригодности к военной службе", — подчеркнул адвокат Айвазян.

Напомним, что, согласно украинскому законодательству, все лица с инвалидностью, независимо от группы и времени ее установления имеют отсрочку от мобилизации.

Ранее мы сообщали, кто из украинцев лишится права на отсрочку уже с 1 июля 2024 года.

Также мы информировали о том, как получить отсрочку от мобилизации в Украине.