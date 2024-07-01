Операція як причина відстрочки, терміни тимчасової непридатності

Медичний огляд військовозобов’язаного. Фото: Pexels

Під час особливого періоду військовозобов’язаний може отримати відстрочку для того, аби бути прооперованим. Відстрочка за станом здоров’я може тривати до шести місяців, після чого громадянин має пройти медичний огляд для визначення його придатності до військової служби.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка за станом здоров’я

Військовозобов’язаний громадянин під час мобілізації у особливий період може отримати відстрочку за станом здоров’я, зокрема для того, аби перенести операцію.

"Відстрочка від призову за станом здоров'я надається військовозобов'язаному на строк від 1 до 6 місяців залежно від захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва) та прогнозованої тривалості лікування", — пояснив Юрій Айвазян.

Що робити після закінчення відстрочки

Юрист наголосив, що, оскільки ця відстрочка не є безстроковою, військовозобов’язаним рано чи пізно доведеться з’явитися у територіальному центрі комплектування.

"Після закінчення відстрочки військовозобов'язані оглядаються для вирішення питання про придатність до військової служби", — підкреслив адвокат Айвазян.

Нагадаємо, що, відповідно до українського законодавства, усі особи з інвалідністю, незалежно від групи та часу її встановлення, мають відстрочку від мобілізації.

Раніше ми повідомляли, хто з українців втратить право на відстрочку вже з 1 липня 2024 року.

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