Отсрочка от мобилизации - как оформить отсрочку на основании бронирования

Портал "Дія", в котором оформляется бронирование. Фото: "Дія"

Две отсрочки от мобилизации по разным причинам не могут быть действующими у одного военнообязанного гражданина параллельно. Поэтому надо сначала дождаться окончания отсрочки, а потом оформлять бронирование.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Бронирование в "Дії"

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как ему правильно поступить с отсрочкой, которая вскоре закончится вместе с обучением в интернатуре, точнее, как ему переоформить отсрочку на бронирование.

"Правильно сначала дождаться, когда закончится отсрочка по обучению, а потом сразу предприятие должно подать Вас на бронирование через "Дію", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Он отметил, что такой шаг следует скоординировать с руководством предприятия или лицом, которое отвечает за бронирование.

Возможны ли две отсрочки параллельно

Другой юрист, Владислав Дерий, подчеркнул, что две отсрочки по разным причинам параллельно не могут действовать.

"Чтобы оформить отсрочку на основании бронирования, нужно, чтобы из "Резерв+" исчезла отсрочка по учебе и Вы не находились в розыске", — отметил юрист.

Дерий добавил, что гражданину стоит следить за "Резерв+" и как только отсрочка за интернатуру исчезнет — обратиться к работодателю, чтобы он через "Дію" подал список на бронирование.

"В течение 72 часов Вас должны автоматически забронировать без посещения ТЦК", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, предоставляется ли отсрочка учителям частных школ.

Добавим, мы сообщали о том, достаточно ли записей в онлайн-медкарте для отсрочки.