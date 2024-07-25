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Отсрочка после мобилизационного распоряжения — когда это возможно

25 июля 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине – оформление отсрочки после мобилизационного распоряжения
Военно-врачебная комиссия. Фото: "НикВести"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Право на отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья военнообязанный гражданин может получить даже после получения мобилизационного распоряжения. Для этого нужно обжаловать результаты последней военно-врачебной комиссии.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Граждане Украины могут получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья.

Новый закон позволяет это сделать даже тогда, когда военнообязанный получил повестку на мобилизацию.

"Пока Вас не включили приказом командира в личный состав воинской части, шансы на отсрочку есть", — заверил Юрий Айвазян.

Что делать военнообязанному

Юрист объяснил, что нужно делать в такой ситуации мобилизованному гражданину.

"Для отсрочки на основании ухудшения состояния здоровья нужно обжаловать результаты последней военно-врачебной комиссии", — подчеркнул Айвазян.

Раньше мы писали, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.

Напомним, мы информировали, где получить документы о погибших родственниках для оформления отсрочки.

Также мы сообщали, может ли получить отсрочку мужчина, недавно перенесший хирургическую операцию и нуждающийся в реабилитации.

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