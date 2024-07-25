Мобилизация в Украине – оформление отсрочки после мобилизационного распоряжения

Военно-врачебная комиссия. Фото: "НикВести"

Право на отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья военнообязанный гражданин может получить даже после получения мобилизационного распоряжения. Для этого нужно обжаловать результаты последней военно-врачебной комиссии.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка даже после мобилизации

Граждане Украины могут получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья.

Новый закон позволяет это сделать даже тогда, когда военнообязанный получил повестку на мобилизацию.

"Пока Вас не включили приказом командира в личный состав воинской части, шансы на отсрочку есть", — заверил Юрий Айвазян.

Что делать военнообязанному

Юрист объяснил, что нужно делать в такой ситуации мобилизованному гражданину.

"Для отсрочки на основании ухудшения состояния здоровья нужно обжаловать результаты последней военно-врачебной комиссии", — подчеркнул Айвазян.

Раньше мы писали, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.

Напомним, мы информировали, где получить документы о погибших родственниках для оформления отсрочки.

Также мы сообщали, может ли получить отсрочку мужчина, недавно перенесший хирургическую операцию и нуждающийся в реабилитации.