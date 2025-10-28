Отсрочка от мобилизации по уходу — можно ли оформить через загранпаспорт

Гражданка с заграничным паспортом. Фото: "РБК-Україна"

Если военнообязанный гражданин пытается оформить отсрочку от мобилизации для ухода за близкой родственницей, которая находится за границей, ей нужно подтвердить диагнозы, установленные иностранными медучреждениями, в Украине. А вот загранпаспорта для оформления документов будет вполне достаточно.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, возможно ли оформить отсрочку для ухода за близкой родственницей, если она находится за пределами страны и имеет только загранпаспорт гражданина Украины, а внутренний паспорт у нее отсутствует.

В этой ситуации, объяснили юристы, есть несколько важных моментов. Во-первых, это документы о необходимости ухода за лицом.

"Отсрочка предоставляется только в отношении лиц, которые имеют украинские документы о необходимости постоянного ухода", — пояснил гражданину адвокат Андрей Карпенко.

Инвалидность (болезнь), установленные за рубежом, должны быть подтверждены согласно законодательству Украины.

Загранпаспорта достаточно или нет

Относительно того, достаточно ли загранпаспорта близкой родственнице для оформления отсрочки от мобилизации, то, как отметил другой адвокат, Юрий Айвазян, у военнообязанного не будет никаких проблем.

"Загранпаспорт является надлежащим документом, который подтверждает гражданство Украины", — подчеркнул Айвазян.

Он добавил, что таким документом может быть даже удостоверение личности на возвращение в Украину или временное удостоверение гражданина Украины.

