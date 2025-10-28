Відстрочка від мобілізації по догляду - чи можна оформити через закордонний паспорт

Громадянка із закордонним паспортом. Фото: "РБК-Україна"

Якщо військовозобов’язаний громадянин намагається оформити відстрочку від мобілізації для догляду за близькою родичкою, яка перебуває за кордоном, їй потрібно підтвердити діагнози, встановлені іноземними медзакладами, в Україні. А от закордонного паспорта для оформлення документів буде цілком достатньо.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можливо оформити відстрочку для догляду за близькою родичкою, якщо вона перебуває за межами країни і має лише закордонний паспорт громадянина України, а внутрішній паспорт у неї відсутній.

У цій ситуації, пояснили юристи, є кілька важливих моментів. По-перше, це документи про необхідність догляду за особою.

"Відстрочка надається тільки щодо осіб, котрі мають українські документи про необхідність постійного догляду", — пояснив громадянину адвокат Андрій Карпенко.

Інвалідність (хвороба), встановленні за кордоном, повинні бути підтверджені згідно із законодавством України.

Закордонного паспорта достатньо чи ні

Щодо того, чи достатньо закордонного паспорта близькій родичці для оформлення відстрочки від мобілізації, то тут, як зазначив інший адвокат, Юрій Айвазян, у військовозобов’язаного не буде жодних проблем.

"Закордонний паспорт є належним документом, який підтверджує громадянство України", — підкреслив Айвазян.

Він додав, що таким документом може бути навіть посвідчення особи на повернення в Україну чи тимчасове посвідчення громадянина України.

