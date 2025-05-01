Оформление отсрочки по почте - по какой причине ТЦК отказывает

Почтовое отправление. Фото: Depositphotos

Территориальный центр комплектования может отказать в оформлении отсрочки от мобилизации по почте из-за своеобразной трактовки постановления Кабмина. Также на решение ТЦК может повлиять сообщение о нарушении воинского учета, хотя это и незаконно.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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ТЦК и трактовка постановления об отсрочке

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку, отправив документы по почте, если в его "Резерв+" указано о нарушении воинского учета.

"В соответствии с действующим законодательством отметка в "Резерв+" о нарушении не является преградой для получения отсрочки по Вашему основанию, в том числе и по заявлению, направленному по почте", — подчеркнула адвокат Ангелина Лысак.

Но, пояснила юрист, некоторые ТЦК своеобразно трактуют постановление КМУ №560.

"Постановление предусматривает, что при подаче заявления военнообязанный предъявляет военно-учетный документ. Некоторые ТЦК толкуют эти положения таким образом, что предъявление означает, что заявление должно подаваться физически в помещении ТЦК, а не по почте", — отметила Лысак.

Незаконность отказа ТЦК

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что и сообщение о нарушении воинского учета в "Резерв+" тоже не должно повлиять на оформление отсрочки.

"Такой отказ является незаконным, поскольку оформление отсрочки не имеет отношения к нарушениям правил воинского учета и Вашей ответственности за упомянутые нарушения", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что еще одной категории украинцев хотят предоставить отсрочку.

Мы сообщали о том, произойдут ли какие-то изменения в процессе отсрочки в мае 2025 года.