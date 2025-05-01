Оформлення відстрочки поштою - по якій причині ТЦК відмовляє

Поштове відправлення. Фото: Depositphotos

Територіальний центр комплектування може відмовити у оформлення відстрочки від мобілізації поштою через своєрідне трактування постановки Кабміну. Також на рішення ТЦК може вплинути повідомлення про порушення військового обліку, хоч це і незаконно.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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ТЦК і трактування постанови про відстрочку

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку, відправивши документи поштою, якщо у його "Резерв+" вказано про порушення військового обліку.

"Відповідно до чинного законодавства позначка в "Резерв+" про порушення не є перепоною для отримання відстрочки по Вашій підставі, зокрема, і за заявою, направленою поштою", — підкреслила адвокатка Ангеліна Лисак.

Але, пояснила юристка, деякі ТЦК своєрідно трактують постанову КМУ №560.

"Постанова передбачає, що під час подання заяви військовозобов’язаний пред’являє військово-обліковий документ. Деякі ТЦК тлумачать ці положення таким чином, що пред'явлення означає, що заява має подаватися фізично в приміщенні ТЦК, а не поштою", — зазначила Лисак.

Незаконність відмови ТЦК

Адвокат Юрій Айвазян наголосив на тому, що і повідомлення про порушення військового обліку у "Резерв+" теж не має вплинути на оформлення відстрочки.

"Така відмова є незаконною, оскільки оформлення відстрочки не має відношення до порушень правил військового обліку та Вашої відповідальності за згадані порушення", — запевнив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що іще одній категорії українців хочуть надати відстрочку.

Ми повідомляли про те, чи відбудуться якісь зміни у процесі відстрочки в травні 2025 року.