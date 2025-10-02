Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Відстрочка студента — чи законно вимагати паперовий ВОД

Відстрочка студента — чи законно вимагати паперовий ВОД

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 20:00
Відстрочка для студентів - який військово-обліковий документ потрібен
Студенти коледжу. Фото: КПФК індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

Студент, який оформлює відстрочку від мобілізації, має надати адміністрації навчального закладу військово-обліковий документ. Причому не має значення, який саме — паперовий чи електронний — ВОД надає студент.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Який документ потрібен для відстрочки

Студенти мають право на відстрочку від мобілізації, якщо відповідають двом основним критеріям, вказаним у законі про військовий облік.

До юристів звернувся громадянин, який в процесі оформлення відстрочки на навчання зіткнувся з несподіваною проблемою.

Чоловік поцікавився, чи законною є вимога з боку адміністрації навчального закладу надати винятково паперовий військовий квиток і відмова від прийняття електронного ВОД.

"Вимоги надати паперовий ВОД нічим не підкріплені і відрахувати Вас не мають права", — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Чи треба нести винятково паперовий ВОД

Він пояснив, що варто зробити у такій ситуації студент.

"В коледж достатньо занести роздрукований е-ВОД з "Резерв+", адже згідно пункту 9 постанови КМУ 559 Військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу", — запевнив юрист.

Крім того, наголосив Дерій, коледж має вести Списки персонального військового обліку, де в графі 9 вказано, що можна надавати електронний військово-обліковий документ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як відбувається продовження відстрочки для студентів.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна отримати відстрочку під час навчання в коледжі.

студенти мобілізація військовий квиток відстрочка військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації