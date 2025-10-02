Відстрочка для студентів - який військово-обліковий документ потрібен

Відстрочка студента — чи законно вимагати паперовий ВОД
Студент, який оформлює відстрочку від мобілізації, має надати адміністрації навчального закладу військово-обліковий документ. Причому не має значення, який саме — паперовий чи електронний — ВОД надає студент.
Який документ потрібен для відстрочки
Студенти мають право на відстрочку від мобілізації, якщо відповідають двом основним критеріям, вказаним у законі про військовий облік.
До юристів звернувся громадянин, який в процесі оформлення відстрочки на навчання зіткнувся з несподіваною проблемою.
Чоловік поцікавився, чи законною є вимога з боку адміністрації навчального закладу надати винятково паперовий військовий квиток і відмова від прийняття електронного ВОД.
"Вимоги надати паперовий ВОД нічим не підкріплені і відрахувати Вас не мають права", — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.
Чи треба нести винятково паперовий ВОД
Він пояснив, що варто зробити у такій ситуації студент.
"В коледж достатньо занести роздрукований е-ВОД з "Резерв+", адже згідно пункту 9 постанови КМУ 559 Військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу", — запевнив юрист.
Крім того, наголосив Дерій, коледж має вести Списки персонального військового обліку, де в графі 9 вказано, що можна надавати електронний військово-обліковий документ.
