Відстрочка для студентів - який військово-обліковий документ потрібен

Студент, який оформлює відстрочку від мобілізації, має надати адміністрації навчального закладу військово-обліковий документ. Причому не має значення, який саме — паперовий чи електронний — ВОД надає студент.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Який документ потрібен для відстрочки

Студенти мають право на відстрочку від мобілізації, якщо відповідають двом основним критеріям, вказаним у законі про військовий облік.

До юристів звернувся громадянин, який в процесі оформлення відстрочки на навчання зіткнувся з несподіваною проблемою.

Чоловік поцікавився, чи законною є вимога з боку адміністрації навчального закладу надати винятково паперовий військовий квиток і відмова від прийняття електронного ВОД.

"Вимоги надати паперовий ВОД нічим не підкріплені і відрахувати Вас не мають права", — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Чи треба нести винятково паперовий ВОД

Він пояснив, що варто зробити у такій ситуації студент.

"В коледж достатньо занести роздрукований е-ВОД з "Резерв+", адже згідно пункту 9 постанови КМУ 559 Військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу", — запевнив юрист.

Крім того, наголосив Дерій, коледж має вести Списки персонального військового обліку, де в графі 9 вказано, що можна надавати електронний військово-обліковий документ.

