Мобилизация 2025 — как мужчинам с инвалидностью оформить отсрочку в Резерв+

Мужчина зашел в приложение "Резерв+". Фото: РБК-Украина

В Украине, несмотря на действие военного положения и всеобщей мобилизации, мужчины с инвалидностью имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. Сейчас, чтобы ее оформить, необязательно идти в ТЦК и СП. Это можно сделать онлайн через приложение "Резерв+".

Как мужчинам с инвалидностью оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+", какие есть условия и нюансы, объяснила пресс-служба Министерства социальной политики Украины на официальном портале ведомства.

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Оформление отсрочки в "Резерв+" — что изменилось для лиц с инвалидностью

Так отмечается, что ранее возможность оформить отсрочку онлайн была только у мужчин с инвалидностью, которые имели актуальное пенсионное удостоверение, поскольку их данные содержались в электронной системе Пенсионного фонда Украины. Теперь это могут сделать и лица, чьи данные внесены в Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Минсоцполитики будет передавать информацию о таких людях для облегчения процедуры.

Если человек с инвалидностью ранее получал какой-либо вид социальной поддержки, его данные обязательно будут содержаться в ЕИССС. Чтобы проверить их наличие, нужно зайти в личный кабинет на Социальном портале Минсоцполитики.

Чтобы подать заявление на отсрочку в "Резерв+", необходимо сделать буквально несколько кликов в приложении:

выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку";

выбрать категорию "Человек с инвалидностью".

После оформления такого запроса лицо получит уведомление с результатом.

Отсрочка в "Резерв+" — какие есть нюансы

Если мужчине установили инвалидность после 1 января 2025 года на основании решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, которая заменила МСЭК, нужно проверить наличие данных в ЕИССС. Если информация об инвалидности отсутствует, но есть документ, выданный МСЭК, можно:

воспользоваться Электронным кабинетом лица с инвалидностью, подать заявление на первичную регистрацию, добавив скан-копию выписки из акта осмотра или другого документа, выданного МСЭК;

обратиться в ближайшее структурное подразделение социальной защиты населения и предъявить документы, выданные МСЭК, подтверждающие установление инвалидности.

Также заявку на первичную регистрацию могут подать граждане, которые ранее не получали социальной поддержки.

Ранее мы сообщали, кто еще из военнообязанных граждан может оформить отсрочку в "Резерв+".

Напомним, мы писали, куда обращаться мужчинам, если в "Резерв+" не видно отсрочку.

Также мы информировали, как часто мужчины могут обновлять данные в "Резерв+".