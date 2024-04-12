Отсрочка от мобилизации аспирантам, студентам и преподавателям — какие условия

Студенты в университете. Фото: nung.edu.ua

В законе о мобилизации учли предложение Комитета образования о предоставлении аспирантам права на отсрочку. Ее также получат некоторые студенты и преподаватели.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины в пятницу, 12 апреля.

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Отсрочка от мобилизации

"Во время принятия Закона было учтено предложение народных депутатов Украины — членов Комитета предоставить аспирантам, которые учатся как по бюджетной, так и по контрактной форме обучения право на отсрочку от мобилизации", — говорится в сообщении.

Также мобилизации не будут подлежать:

соискатели профессионального (профессионально-технического);

профессионального предвысшего;

высшего образования.

Условие будет действовать, если они учатся на дневной или дуальной форме, а также получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной в части второй статьи 10 Закона "Об образовании".

Отсрочку также получат:

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученую степень;

педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования.

Для них отсрочка будет предоставлена, если они работают в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях или организациях, а также в учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования на основном месте работы со ставкой не менее 0,75.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации, над которым работала почти полгода. Кроме новых условий военного учета и мобилизации, документ предусматривает новые категории лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу.

Также во время военного положения всеобщей мобилизации подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Получить временную отсрочку или право на полное освобождение от мобилизации можно на основании некоторых заболеваний позвоночника.