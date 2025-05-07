Мобилизация в мае 2025 — кто может потерять право на отсрочку

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет могут быть призваны в ряды ВСУ. Отдельные категории имеют право на отсрочку от военной службы, но при определенных основаниях ее можно потерять.

Кто из военнообязанных мужчин может остаться без отсрочки от мобилизации уже в мае 2025 года, рассказали правоведы Анна Даниэль и Анастасия Руденко в комментарии "Факты ICTV".

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Как отметили специалистки, перечень военнообязанных граждан, имеющих право на отсрочку, четко определен ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кто потеряет отсрочку в мае 2025 года

Прежде всего, отсрочку могут потерять те лица, у которых изменились обстоятельства, что были основанием для ее предоставления.

То есть, если причина отсрочки уже не актуальна — ее могут отменить. К примеру, если студент закончил обучение в вузе. Или если человек имел отсрочку ухаживая за больным родственником, но родственник умер — основание исчезает, а значит и отсрочка.

Поэтому важно следить за изменениями в вашей ситуации и вовремя сообщать о них ТЦК и СП.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

Также в соответствии с украинским законодательством, отсрочку от мобилизации не предоставляют:

студентам, которые учатся на заочной форме обучения, получают второе или третье высшее образование;

родителям трех несовершеннолетних детей, которые уклоняются от уплаты алиментов (задолженность должна превышать общую сумму платежей за три месяца);

отцам-одиночкам, если мать не лишена родительских прав, не умерла, не пропала без вести и не отбывает наказание;

мужчинам, осуществляющим уход за родителями жены в связи с наличием у них инвалидности первой или второй группы (отныне отсрочка предоставляется исключительно для ухода за собственными родителями, имеющими инвалидность);

сводным братьям погибших защитников (право на отсрочку имеют только родные или неполнородные братья или сестры погибших или пропавших без вести военнослужащих);

работникам предприятий и организаций Министерства обороны, которые ранее имели отсрочку.

Ранее мы писали, сколько времени длится рассмотрение заявления на отсрочку от мобилизации в ТЦК.

Напомним, мы рассказывали, может ли мужчина получить отсрочку, если жена служит в ВСУ.

Также мы информировали, как студенту продлить отсрочку от мобилизации.