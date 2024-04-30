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Отсрочка от мобилизации при окончании ПТУ — как работает последовательность получения образования

30 апреля 2024 14:03
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации при окончании ПТУ — как работает последовательность получения образования
Мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: Facebook/ЖОТЦК и СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине идет военное положение и общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время, новый закон предусматривает отсрочку для студентов, получающих высшее образование в последовательном порядке.

На сайте юридической помощи Юристы.ua задали вопрос, возможна ли отсрочка при поступлении в колледж после ПТУ.

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Мужчина старше 30 лет рассказал, что в свое время закончил ПТУ, и имеет диплом квалифицированного рабочего. Но сейчас хочет поступить в колледж для получения профессионального высшего образования по другой специальности, чтобы получить диплом профессионального младшего бакалавра.

Он поинтересовался, будет ли иметь право на отсрочку от мобилизации как соискатель последовательного образования в этом случае и считается ли вообще такое получение образования последовательным.

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Скриншот вопроса

Адвокат Юрий Айвазян ответил, что такое получение образования считается последовательным.

Он отметил, что согласно закону, призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат также соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, что выше ранее полученного уровня образования в последовательности.

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Скриншот ответа адвоката

Ранее мужчина поинтересовался у юристов, имеет ли он право на отсрочку от мобилизации, если получил степень бакалавра еще в 2016 году и сейчас хочет поступить на магистратуру.

Также адвокат ответил, какие дефекты зрения дают право исключить военнообязанного из военного учета.

образование
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные
мужчины

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