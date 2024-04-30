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Відстрочка від мобілізації при закінченні ПТУ — як працює послідовність здобуття освіти

30 квітня 2024 14:03
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Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації при закінченні ПТУ — як працює послідовність здобуття освіти
Чоловік в ТЦК. Ілюстративне фото: Facebook/ЖОТЦК та СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас новий закон передбачає відстрочку для студентів, які здобувають вищу освіту в послідовному порядку. 

На сайті юридичної допомоги Юристи.ua поставили запитання, чи можлива відстрочка при вступі в коледж після ПТУ.

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Чоловік віком понад 30 років розповів, що свого часу закінчив ПТУ, та має диплом кваліфікованого робітника. Але зараз хоче вступити до коледжу для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю, аби отримати диплом фахового молодшого бакалавра.

Він поцікавився, чи матиме право на відстрочку від мобілізації, як здобувач послідовної освіти у цьому випадку та чи вважається взагалі таке здобуття освіти послідовним.

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Скриншот запитання

Адвокат Юрій Айвазян відповів, що таке здобуття освіти вважається послідовним.

Він зазначив, що згідно з законом, призову на військову службу під час мобілізації не підлягають також здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності.

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Скриншот відповіді адвоката

Раніше чоловік поцікавився у юристів, чи має він право на відстрочку від мобілізації, якщо здобув ступінь бакалавра ще у 2016 році й зараз хоче вступити на магістратуру. 

Також адвокат відповів, які вади зору дають право виключити військовозобов'язаного з військового обліку.

освіта
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані
чоловіки

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