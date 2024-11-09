Отсрочка от мобилизации в Украине 2024 — когда и почему ее могут аннулировать

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 7 февраля 2025 года. Несмотря на то, что военнообязанных мужчин продолжат призывать на военную службу для защиты страны от российских оккупантов, некоторые категории граждан будут иметь право оформить отсрочку от мобилизации. Однако в некоторых случаях ее могут аннулировать.

При каких условиях отсрочку от призыва могут аннулировать, рассказала адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН.

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Так, по словам правозащитницы, отсрочка от мобилизации может быть аннулирована в следующих случаях:

истек срок ее действия;

если забронированный работник уволился с работы;

отсрочка была по уходу за несовершеннолетним ребенком, но ребенок достиг 18 лет (если ребенок имеет инвалидность, то даже после того, как ему исполняется 18 лет, отсрочку не аннулируют, меняется лишь основа для нее);

если отсрочка была по уходу или содержанию лица с инвалидностью (жена, родители или родители жены), и такое лицо скончалось — об этом военнообязанный должен сообщить в ТЦК лично;

если для получения отсрочки была предоставлена ложная информация;

если не соблюдаются условия, на которых была предоставлена отсрочка.

Военнообязанный мужчина оформляет отсрочку в ТЦК и СП. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Также Татьяна Савченко добавила, если у военнообязанного гражданина есть право на отсрочку, но она не оформлена или не продлена должным образом, мужчину вполне законно могут мобилизовать на военную службу.

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