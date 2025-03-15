Мобилизация 2025 — могут ли мужчине отказать в броне, если отсутствуют ВВК и ВУС

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине во время военного положения военнообязанные мужчины могут быть забронированы от мобилизации предприятиями, учреждениями и организациями. Однако, данный процесс имеет множество нюансов. А при трудоустройстве или бронировании граждане нередко сталкиваются с трудностями.

Может ли быть забронирован работник, который не проходил военно-врачебной комиссии и не имеет военно-учетной специальности в военном билете, рассказал юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA".

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Так, один из граждан обратился к юристам с жалобой: работодатель отказался принять его на работу из-за отсутствия в электронном военно-учетном документе заключения ВВК, воинского звания и специальности. Свой отказ работодатель аргументировал тем, что без этих записей оформить бронирование работнику будет невозможно, более того, предприятие будет рисковать получить штраф от ТЦК.

Как отметил Владислав Дерий, трудоустройство военнообязанного без звания и военно-учетной специальности не является нарушением воинского учета, а значит работодатель ничего не нарушает и соответственно штраф ему не грозит.

Также юрист пояснил, что наличие военно-учетной специальности (ВОС) или звания не является обязательным требованием для оформления бронирования. Тоже самое, по словам правоведа, касается и ВВК.

Военно-учетные документы работников. Фото: google.com

То есть, для трудоустройства и бронирования военнообязанное лицо должно находиться на воинском учете и иметь военно-учетный документ или в бумажном варианте или в электронном в приложении "Резерв+".

Таким образом, работодатели могут смело брать на работу таких граждан без опасения получить штраф или нарушить законодательство и такие работники будут подлежать бронированию.

Ранее мы писали, могут ли аннулировать бронирование, если данные в бумажном и электронном военно-учетном документе не совпадают.

Напомним, также мы рассказывали, есть ли возможность забронировать работника от мобилизации, если он находится в розыске ТЦК.