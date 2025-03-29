Мобилизация заключенных — военный о главных страхах

Военнослужащий. Фото: скриншот

В ряды ВСУ могут присоединиться некоторые категории заключенных украинцев. Однако большая часть из них боится идти на фронт, думая что их не будет ценить командование.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE рассказал военнослужащий 3 ОШБр.

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Почему заключенные боятся идти на фронт

Как пояснил военнослужащий, многие думают, что они сразу же погибнут. Это происходит из-за недостаточной информационной работы.

"Заключенные, которые отбывают срок, думают, что они пойдут "на мясо". То есть, что их пустят на такую операцию, с которой они не вернутся. Нужно доносить им, что это не там", — говорит Тимофей.

Военнослужащий говорит, что знает это не понаслышке, а по собственному опыту. Он отмечает, что командование наоборот старается уберечь личный состав от всяких необдуманных поступков, которые могут угрожать их жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине во время мобилизации присоединиться к рядам ВСУ могут и осужденные граждане. Однако есть причины, по которым заключенным могут отказать.

Закон о том, что некоторые категории заключенных могут присоединиться к ВСУ приняли в мае 2024 года. Мы сообщали о том, как происходит процедура постановки на воинский учет и мобилизация осужденных.