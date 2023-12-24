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Военный анонсировал повестки в "Дії" и блокпосты в каждом городе

24 декабря 2023 09:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Военный анонсировал повестки в "Дії" и блокпосты в каждом городе
Проверка документов на блокпосте. Фото: НГУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командир пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Назарий Кишак анонсировал усиление мобилизации в Украине. Он рассказал о повестках в приложении "Дія" и установлении блокпостов в каждом городе.

Об этом Назарий Кишак написал на своей странице в Facebook.

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"С 28.12 в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты, мы беремся за мобилизацию!" — подчеркнул Кишак.

По его словам, парней на фронте нужно менять. Военный пишет, что все, кто попадется, пойдут в пехоту. Он заявил, что полиция уже якобы начала проверять фейковые опеки, уходы и инвалидности.

К тому же он намекнул на повестки в "Дії".

"Можете удалять "Дію" уже", — добавил Кишак.

Официальные лица пока не комментировали заявление военного.

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Пост Кишака. Фото: скриншот

Напомним, вице-премьер и глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров еще раз подтвердил, что украинцы не будут получать военные повестки через мобильное приложения "Дія". При этом он отметил, что в планах ведомства этот вопрос не значится.

Также мы писали, что генерал ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что в Украине есть проблемы с мобилизацией в ряды ВСУ. Однако изменять что-либо в систему призыва во время российской войны слишком рискованно.

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