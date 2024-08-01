Звільнення з військової служби - увесь список підстав

Військовослужбовці на вокзалі. Фото: УНІАН

Як солдати строкової служби, так і контрактники мають право звільнитися зі Збройних сил України. Це може статися за станом здоров’я, після висновку військово-лікарської комісії, а також через сімейні причини.

Про це йдеться у матеріалі на сайті zahist.ua.

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Українські військовослужбовці, які проходять строкову службу чи за контрактом, за законом мають право звільнитися.

Військові-строковики можуть звільнитися із ЗСУ з двох причин:

оголошення демобілізації після указу президента України;

за станом здоров’я, після відповідної постанови ВЛК.

Причини для звільнення з контракту

Громадяни, які підписали контракт на службу в Збройних силах України, мають відразу п’ять підстав для звільнення з військової служби.

Це:

закінчення терміну контракту;

стан здоров’я (також після висновку ВЛК);

граничний вік;

судовий вирок, який призначає контрактнику покарання у вигляді позбавлення / обмеження волі чи позбавлення військового звання;

сімейні обставини.

Нагадаємо, що у новому законі про мобілізацію та військову службу з’явилися нові норми звільнення з військової служби. Зокрема, військовослужбовці, які підписали контракт під час дії воєнного стану, можуть звільнитися у запас після завершення терміну дії цього договору.

Додамо, що українські військовослужбовці, які звільняються з лав Збройних сил України, не знімаються з військового обліку. Вони отримують статус резервістів і теоретично можуть бути мобілізовані у будь-який момент за потреби.