Звільнення з військової служби - увесь список підстав

Військовий хоче звільнитися із ЗСУ — які підстави надають таке право
Як солдати строкової служби, так і контрактники мають право звільнитися зі Збройних сил України. Це може статися за станом здоров’я, після висновку військово-лікарської комісії, а також через сімейні причини.
Про це йдеться у матеріалі на сайті zahist.ua.
Як можуть звільнитися строковики
Українські військовослужбовці, які проходять строкову службу чи за контрактом, за законом мають право звільнитися.
Військові-строковики можуть звільнитися із ЗСУ з двох причин:
- оголошення демобілізації після указу президента України;
- за станом здоров’я, після відповідної постанови ВЛК.
Причини для звільнення з контракту
Громадяни, які підписали контракт на службу в Збройних силах України, мають відразу п’ять підстав для звільнення з військової служби.
Це:
- закінчення терміну контракту;
- стан здоров’я (також після висновку ВЛК);
- граничний вік;
- судовий вирок, який призначає контрактнику покарання у вигляді позбавлення / обмеження волі чи позбавлення військового звання;
- сімейні обставини.
Нагадаємо, що у новому законі про мобілізацію та військову службу з’явилися нові норми звільнення з військової служби. Зокрема, військовослужбовці, які підписали контракт під час дії воєнного стану, можуть звільнитися у запас після завершення терміну дії цього договору.
Додамо, що українські військовослужбовці, які звільняються з лав Збройних сил України, не знімаються з військового обліку. Вони отримують статус резервістів і теоретично можуть бути мобілізовані у будь-який момент за потреби.
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