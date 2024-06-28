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Военный билет для регистрации брака — как обойтись без этого

28 июня 2024 21:22
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Регистрация брака, нужен ли военный билет
Регистрация брака в Украине. Фото: facebook.com/terebovlyadracs
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Для регистрации брака наличие военного билета не обязательно. Впрочем, при подаче заявления в ЗАГСе могут поинтересоваться наличием этого документа у жениха, хотя он может и отказаться его предъявлять.

Об этом рассказала Екатерина Анищенко, адвокат юридической компании Riyako&Partners.

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По словам Екатерины Анищенко, в ЗАГСе при подаче заявления о регистрации брака у мужчины могут попросить предъявить военно-учетный документ.

"Но в то же время сам гражданин имеет право решить, предоставлять его или нет", — подчеркнула юрист.

Брак без военного билета

Екатерина Анищенко подчеркнула, что регистрация брака возможна и без военного билета.

"При регистрации брака происходит изменение гражданского состояния и об этом сообщается ТЦК. Но это не значит, что военкомат сразу берет повестку и бежит к мужу домой, чтобы ее вручить", — объяснила юрист причину заинтересованности работников ЗАГСа военным учетом жениха.

Напомним, что после очередных изменений в законодательстве украинские военнообязанные граждане могут получить военный билет не в территориальном центре комплектования, а в ЦНАПе. Для этого нужно, чтобы все военно-учетные данные гражданина были внесены или актуализированы в реестре "Оберіг".

Добавим, согласно Закону Украины "Об административных услугах", при обращении граждан за предоставлением какой-либо услуги государство вправе выдвигать свои условия для ее предоставления, в частности, требовать предъявления военно-учетного документа (военного билета, временного военного удостоверения и т.п.).

брак
военный учет
военный билет
ТЦК и СП

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