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Військовий квиток для реєстрації шлюбу — як обійтись без цього

28 червня 2024 21:22
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Реєстрація шлюбу, чи потрібен військовий квиток
Реєстрація шлюбу в Україні. Фото: facebook.com/terebovlyadracs
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Для реєстрації шлюбу наявність військового квитка необов’язкова. Втім, під час подачі заяви у РАГСі можуть поцікавитися наявністю цього документа у нареченого, хоча він може і відмовитися його пред’являти.

Про це розповіла Катерина Аніщенко, адвокат юридичної компанії Riyako&Partners.

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За словами Катерини Аніщенко, у РАГСі під час подачі заяви про реєстрацію шлюбу у чоловіка можуть попросити пред’явити військово-обліковий документ.

"Але водночас сам громадянин має право вирішити, надавати його чи ні", — підкреслила юристка.

Шлюб без військового квитка

Катерина Аніщенко наголосила, що реєстрація шлюбу можлива і без військового квитка.

"При реєстрації шлюбу відбувається зміна цивільного стану і про це повідомляється ТЦК. Але це не тягне за собою наслідком те, що військкомат відразу бере повістки й біжить до чоловіка додому, щоб її вручити", — пояснила юристка причину зацікавлення працівників РАГСу військовим обліком нареченого.

Нагадаємо, що після чергових змін у законодавстві українські військовозобов’язані громадяни можуть отримати військовий квиток не у територіальному центрі комплектування, а у ЦНАПі. Для цього потрібно, аби усі військово-облікові дані громадянина були внесені чи актуалізовані в реєстрі "Оберіг".

Додамо, відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", при зверненні громадян за наданням якої-небудь послуги держава має право висувати свої умови для її надання, зокрема вимагати пред'явлення військово-облікового документа (військового квитка, тимчасового військового посвідчення тощо). 

шлюб
військовий облік
військовий квиток
ТЦК та СП

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