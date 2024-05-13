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Военный билет и поступление в университет — кого могут не зачислить

13 мая 2024 07:10
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Введение в высшее учебное заведение без обновленного военного билета запрещено
Абитуриенты заполняют документы. Фото иллюстративное: chmnu.edu.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Высшие учебные заведения Украины не смогут принять документы абитуриентов, у которых не будет обновленного военного билета. Соответствующая норма прописана в законодательстве.

Об этом сообщает юрист Елена Насеко.

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Члены приемной комиссии могут пойти навстречу поступающему и принять документы при условии, что мужчина посетит ТЦК и обновит персональные данные.

"Согласно действующему законодательству, учебные заведения действительно не будут иметь право зачислять на обучение абитуриентов в случае предъявления ими недействующего (устаревшего) военно-учетного документа или с устаревшими данными в таком документе. Однако иногда бывают исключения, когда некоторые учебные заведения принимали с устаревшими данными под обязательства посетить ТЦК в течение определенного срока для замены документа или записи в нем актуальных данных. То есть обновление персональных данных в ТЦК и СП неизбежно", — сказала юрист.

В соответствии с постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 г. № 1487 с целью ведения персонального воинского учета государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации осуществляют:

  • проверку у граждан Украины при принятии на работу (обучение) военно-учетного документа. Прием на работу (обучение), взятие на персональный воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после взятия их на воинский учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ, подразделениях Службы внешней разведки;
  • доведение до призывников, военнообязанных и резервистов правил воинского учета под личную подпись при принятии на работу (обучение);
  • отправка в семидневный срок со дня издания приказа о принятии на работу (обучение), увольнении с работы, завершении обучения (отчисления из учебного заведения) в соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки сообщений о изменение учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов (приложение 4).

Напомним, в Минобороны предупредили об увеличении штрафов за нарушение правил воинского учета.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров Украины продолжил бронирование от мобилизации для железнодорожников.

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мобилизация
Университет
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ТЦК и СП
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