Военный билет — нужно ли оформлять бумажный, если есть документ в Резерв+

Мужчина открыл приложение Резерв+. Фото: reserveplus.mod.gov.ua

В Украине все военнообязанные граждане должны стоять на военном учете и иметь военно-учетный документ с актуальными данными. Он может быть как в бумажном виде, так и в электронном — в приложении "Резерв+".

Обязательно ли военнообязанному получать бумажный военный билет или временное удостоверение, если уже есть электронная версия военно-учетного документа в "Резерв+", объяснили специалисты на портале "Юристи.UA".

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Так, правоведы отметили, что э-ВУД имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ. Это стало возможно благодаря QR-коду, который может быть считан любым устройством, способным сканировать такие коды, и который содержит информацию о владельце, что обеспечивает быструю и удобную проверку данных. Таким образом получать бумажный военно-учетный документ необязательно.

Копию военно-учетного документа можно в несколько кликов сгенерировать в приложении "Резерв+":

зайти в приложение;

получить документ с QR-кодом. Для этого нужно нажать на три точки возле документа;

выбрать "загрузить PDF";

сохранить файл документа на Google Drive или отправить себе на почту или в мессенджер.

Однако все же юристы рекомендуют посетить ТЦК и забрать традиционный военный билет для юридической определенности.

К примеру, бумажный документ вам может понадобиться, если имеют место технические проблемы. Также классический военный билет может быть нужен для подачи документов в различные органы, если там нет механизма для электронного подтверждения.

Ранее мы писали, как часто военнообязанные могут обновлять данные в "Резерв+".

Напомним, мы сообщали, грозит ли штраф мужчинам, которые имеют бумажный военно-учетный документ старого образца.

Также мы информировали, как мужчинам с инвалидностью оформить отсрочку в "Резерв+" и какие есть нюансы.