Військовий квиток — чи потрібно оформлювати паперовий, якщо є документ в Резерв+

Чоловік відкрив застосунок Резерв+. Фото: reserveplus.mod.gov.ua

В Україні усі військовозобов'язані громадяни повинні стояти на військовому обліку та мати військово-обліковий документ з актуальними даними. Він може бути як у паперовому вигляді, так і в електронному — у застосунку "Резерв+".

Чи обов'язково військовозобов'язаному отримувати паперовий військовий квиток або тимчасове посвідчення, якщо вже є електронна версія військово-облікового документа в "Резерв+", пояснили фахівці на порталі "Юристи.UA".

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Так, правознавці наголосили, що е-ВОД має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Це стало можливо завдяки QR-коду, який може бути зчитаний будь-яким пристроєм, здатним сканувати такі коди, та який містить інформацію про власника, що забезпечує швидку та зручну перевірку даних. Таким чином отримувати паперовий військово-обліковий документ необов'язково.

Копію військово-облікового документа можна за кілька кліків згенерувати у застосунку "Резерв+":

зайти у застосунок;

отримати документ з QR-кодом. Для цього потрібно натиснути на три крапки біля документа;

обрати "завантажити PDF";

зберегти файл документа на Google Drive чи відправити собі на пошту або в месенджер.

Проте, все ж юристи рекомендують відвідати ТЦК та забрати традиційний військовий квиток для юридичної визначеності.

До прикладу, паперовий документ вам може знадобитися, якщо мають місце технічні проблеми. Також класичний військовий квиток може бути потрібен для подання документів у різні органи, якщо там немає механізму для електронного підтвердження.

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