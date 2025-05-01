Военный учет для женщин 2025 — кто должен стать и что грозит, если проигнорировать

Женщина в ТЦК становится на военный учет. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине военнообязанные мужчины должны стоять на военном учете и регулярно обновлять военно-учетные данные. Такие же обязанности имеют и некоторые категории женщин.

Кто именно из женщин обязан стать на военный учет и какая ответственность грозит тем, кто этого не сделает, рассказала адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН.

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Кто из женщин должен стать на военный учет

По словам правозащитницы, сейчас такую обязанность имеют женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность. Остальные украинки становятся на учет исключительно по собственному желанию.

Женщина-медик становится на военный учет в ТЦК и СП. Фото: "Суспільне"

Какая ответственность грозит женщинам, если не стать на военный учет

Как отметила Татьяна Савченко, во время военного положения за несвоевременную постановку на военный учет на женщин могут наложить штраф в размере от 17 до 25,5 тыс. грн.

"Сначала на женщину-нарушительницу военного учета составляют протокол о привлечении лица к административной ответственности. Об этом протоколе сообщают лицу, которое привлекают к ответственности. Затем это лицо имеет право защитить свои права. А после женщину-медика или фармацевта или привлекают к административной ответственности по постановлению, или нет", — пояснила адвокат.

Ранее мы писали, кому из женщин ограничен выезд за границу во время военного положения.

Напомним, также мы информировали, на каких основаниях женщине могут отказать в контракте с ВСУ.