Военный учет для женщин 2025 — кто должен стать и что грозит, если проигнорировать

Военный учет для женщин в мае 2025 — что грозит за отказ
В Украине военнообязанные мужчины должны стоять на военном учете и регулярно обновлять военно-учетные данные. Такие же обязанности имеют и некоторые категории женщин.
Кто именно из женщин обязан стать на военный учет и какая ответственность грозит тем, кто этого не сделает, рассказала адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН.
Кто из женщин должен стать на военный учет
По словам правозащитницы, сейчас такую обязанность имеют женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность. Остальные украинки становятся на учет исключительно по собственному желанию.
Какая ответственность грозит женщинам, если не стать на военный учет
Как отметила Татьяна Савченко, во время военного положения за несвоевременную постановку на военный учет на женщин могут наложить штраф в размере от 17 до 25,5 тыс. грн.
"Сначала на женщину-нарушительницу военного учета составляют протокол о привлечении лица к административной ответственности. Об этом протоколе сообщают лицу, которое привлекают к ответственности. Затем это лицо имеет право защитить свои права. А после женщину-медика или фармацевта или привлекают к административной ответственности по постановлению, или нет", — пояснила адвокат.
Ранее мы писали, кому из женщин ограничен выезд за границу во время военного положения.
Напомним, также мы информировали, на каких основаниях женщине могут отказать в контракте с ВСУ.
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