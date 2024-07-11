Военный учет в Украине — нужно ли идти в ТЦК женщинам-медикам, находящимся в декрете

Женщина находится в декрете. Фото: shutterstock.com

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период на военном учете обязаны стоять не только мужчины, но и женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование. В частности, они обязаны обновить данные о себе до 16 июля 2024 года.

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Однако нужно ли женщинам, работающим в медицинской сфере, становиться на учет, если они находятся в декретном отпуске. Об этом пишет портал Новини Pro.

Так, отмечается, что соответствующую норму регулирует Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Данный документ определяет, что женщины и мужчины имеют равные права и обязанности в военной службе. То есть законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин.

Соответственно, женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время (Стоит отметить, что сейчас государство не призывает женщин, а вступление в ряды ВСУ происходит исключительно с согласия и на контракт).

В том же законе определено, что исключениями для женщин могут быть случаи, связанные с охраной материнства и детства, а также для предотвращения дискриминации по полу. Это включает:

добровольное вступление на службу;

прохождение службы;

исполнение обязанностей в резерве;

соблюдение правил военного учета.

Поэтому беременные женщины, находящиеся в декретном отпуске женщины, признаются непригодными к военной службе.

А женщины-военнослужащие имеют право на увольнение со службы в связи с беременностью (независимо от срока) и в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения шестилетнего возраста.

Женщина становится на военный учет. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Нужно ли становиться на военный учет беременным и женщинам, имеющим детей? Законодательством установлено, что исключением из общего правила являются беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске. Так что таким лицам не нужно становиться на учет.

Однако если женщина уже состоит на учете и забеременела или взяла декретный отпуск, она обязана сообщить об изменениях ТЦК, в котором состоит на учете.

Ранее мы писали, кто из женщин обязан стать на военный учет и будут ли штрафовать.

Напомним, мы рассказывали, выпустят ли за границу военнообязанных женщин после обновления данных.

Также мы сообщали, как правильно обновить данные женщинам-медикам.