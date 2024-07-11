Військовий облік в Україні — чи треба йти до ТЦК жінкам-медикам, які у декреті

Жінка перебуває у декреті. Фото: shutterstock.com

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період на військовому обліку зобов'язані стояти не лише чоловіки, а й жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Зокрема вони зобов'язані оновити дані про себе до 16 липня 2024 року.

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Проте, чи потрібно жінкам, які працюють у медичній сфері, ставати на облік, якщо вони перебувають у декретній відпустці. Про це пише портал Новини Pro.

Так, зазначається, що відповідну норму регулює Закон України " Про військовий обов'язок і військову службу". Даний документ визначає, що жінки та чоловіки мають рівні права та обов'язки у військовій службі. Тобто законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків.

Відповідно, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час (Варто зауважити, що наразі держава не призиває жінок, а вступ до лав ЗСУ відбувається виключно за згодою й на контракт).

У тому ж законі визначено, що винятками для жінок можуть бути випадки, пов'язані з охороною материнства та дитинства, а також для запобігання дискримінації за ознакою статі. Це включає:

добровільний вступ на службу;

проходження служби;

виконання обов'язків у резерві;

дотримання правил військового обліку.

Тож, вагітні жінки, жінки, що перебувають у декретній відпустці, визнаються непридатними до військової служби.

А жінки-військовослужбовиці мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю (незалежно від перебігу й терміну) та у зв'язку із перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку.

Жінка стає на військовий облік. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Чи потрібно ставати на військовий облік вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей? Законодавством встановлено, що винятком із загального правила є вагітні жінки та ті, які перебувають у декретній відпустці. Тож, таким особам не треба ставати на облік.

Проте, якщо жінка вже перебуває на обліку й завагітніла або взяла декретну відпустку, вона зобов'язана повідомити про зміни ТЦК, у якому перебуває на обліку.

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