Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Військовий пояснив, у чому полягає головна проблема мобілізації arrow

Військовий пояснив, у чому полягає головна проблема мобілізації

16 грудня 2023 17:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Військовий пояснив, у чому полягає головна проблема мобілізації
Майор Родіон Кудряшов. Фото: РБК-Україна
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Родіон Кудряшов вважає, що держава має покращити комунікацію з суспільством щодо мобілізаційних заходів. Цей процес необхідно затвердити на законодавчому рівні.

Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо.

Читайте також:

Як має проходити мобілізація

"Сьогодні дуже важливо, щоб мобілізація працювала з двох сторін. По-перше, більш ефективні мобілізаційні заходи та адміністративні законодавчі акти. Те, що відбувається зараз, мене не зовсім влаштовує. Особливо те, що представники ТЦК ходять по ресторанах зі зброєю", — пояснив Кудряшов.

Офіцер додав, що органам, які займаються мобілізацією не надали відповідних прав.

"Якщо людина відмовляється брати повістку до військкомату, то їй світить хіба адміністративне порушення. Тому ці процеси потрібно врегулювати законодавчо", — пояснив свою думку Кудряшов.

Влада провалила комунікацію з суспільством

Майор ЗСУ наголосив, що держава має покращити комунікацію з суспільством щодо мобілізаційних заходів.

"Влада провалила інформаційну кампанію. Оскільки цивільне населення щодня чули з екранів телебачення, що все добре і скоро буде перемога. Це не так. Люди повинні зрозуміти, що ця війна надовго. Тому мобілізація має проводитись разом з хорошою комунікацією влади та суспільства", — додав він.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві в суботу, 16 грудня, співробітники одного з територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки прийшли до торговельного центру, що на Херсонському шосе. Вони перекрили всі входи і виходи до торгового центру.

Нагадуємо, що співробітники ТЦК та СП влаштували рейди по ресторанах Кривого Рогу. Також в одному з ресторанів помітили і працівників поліції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Актуальне по темі