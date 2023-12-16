Військовий пояснив, у чому полягає головна проблема мобілізації

Майор Родіон Кудряшов. Фото: РБК-Україна

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Родіон Кудряшов вважає, що держава має покращити комунікацію з суспільством щодо мобілізаційних заходів. Цей процес необхідно затвердити на законодавчому рівні.

Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо.

Читайте також:

Як має проходити мобілізація

"Сьогодні дуже важливо, щоб мобілізація працювала з двох сторін. По-перше, більш ефективні мобілізаційні заходи та адміністративні законодавчі акти. Те, що відбувається зараз, мене не зовсім влаштовує. Особливо те, що представники ТЦК ходять по ресторанах зі зброєю", — пояснив Кудряшов.

Офіцер додав, що органам, які займаються мобілізацією не надали відповідних прав.

"Якщо людина відмовляється брати повістку до військкомату, то їй світить хіба адміністративне порушення. Тому ці процеси потрібно врегулювати законодавчо", — пояснив свою думку Кудряшов.

Влада провалила комунікацію з суспільством

Майор ЗСУ наголосив, що держава має покращити комунікацію з суспільством щодо мобілізаційних заходів.

"Влада провалила інформаційну кампанію. Оскільки цивільне населення щодня чули з екранів телебачення, що все добре і скоро буде перемога. Це не так. Люди повинні зрозуміти, що ця війна надовго. Тому мобілізація має проводитись разом з хорошою комунікацією влади та суспільства", — додав він.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві в суботу, 16 грудня, співробітники одного з територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки прийшли до торговельного центру, що на Херсонському шосе. Вони перекрили всі входи і виходи до торгового центру.

Нагадуємо, що співробітники ТЦК та СП влаштували рейди по ресторанах Кривого Рогу. Також в одному з ресторанів помітили і працівників поліції.