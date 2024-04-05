Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Военный рассказал о проблемах с подготовкой новобранцев arrow

Военный рассказал о проблемах с подготовкой новобранцев

5 апреля 2024 02:50
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Военный рассказал о проблемах с подготовкой новобранцев
Обучение новобранцев в "Азове". Фото: полк "Азов"
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Для того чтобы сделать из гражданских высокопрофесиональных военных, не хватит ни 45, ни 60 дней, однако у Украины нет выбора.

Об этом в эфире телемарафона сказал военнослужащий Юрий "Шаман" Бондарь.

Читайте также:

Мобилизированные не могут выполнить базовые требования

По его словам, Украине нет много времени на обучение и подготовку новобранцев, поскольку враг на поле боя ведет себя очень активно.

"Невозможно из гражданского человека за 45-60 дней сделать "Рэмбо", просто физически невозможно. У нас просто нет столько времени, сколько бы мы хотели бы иметь", — сказал он.

Юрий Бондарь заявил, что мобилизованные на поле боя баристы или IT-овцы не смогут выполнить базовые требования, если их, например, бросить в Десантно-штурмовые войска.

"Я больше чем уверен, что после первого километра он будет лежать уже на земле и язык у него будет ровно на бороде, это в лучшем случае. Потому что никто к этому не готовился. Конечно, есть единицы, которые уделяли время и внимание своей спортивной" форме и здоровью в целом, но таких, действительно, очень мало", — сказал военный.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что новобранцев нужно готовить минимум три месяца, прежде чем отправлять на фронт.

Мы также писали, что военная подготовка для студентов в 2024 году изменится.

мобилизация
военнослужащие
военная подготовка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК