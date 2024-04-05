Военный рассказал о проблемах с подготовкой новобранцев

Обучение новобранцев в "Азове". Фото: полк "Азов"

Для того чтобы сделать из гражданских высокопрофесиональных военных, не хватит ни 45, ни 60 дней, однако у Украины нет выбора.

Об этом в эфире телемарафона сказал военнослужащий Юрий "Шаман" Бондарь.

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Мобилизированные не могут выполнить базовые требования

По его словам, Украине нет много времени на обучение и подготовку новобранцев, поскольку враг на поле боя ведет себя очень активно.

"Невозможно из гражданского человека за 45-60 дней сделать "Рэмбо", просто физически невозможно. У нас просто нет столько времени, сколько бы мы хотели бы иметь", — сказал он.

Юрий Бондарь заявил, что мобилизованные на поле боя баристы или IT-овцы не смогут выполнить базовые требования, если их, например, бросить в Десантно-штурмовые войска.

"Я больше чем уверен, что после первого километра он будет лежать уже на земле и язык у него будет ровно на бороде, это в лучшем случае. Потому что никто к этому не готовился. Конечно, есть единицы, которые уделяли время и внимание своей спортивной" форме и здоровью в целом, но таких, действительно, очень мало", — сказал военный.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что новобранцев нужно готовить минимум три месяца, прежде чем отправлять на фронт.

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