Військовий розповів про проблеми з підготовкою новобранців
Для того, аби зробити з цивільних високопрофесійних військових не вистачить ні 45, ні 60 днів, однак в України немає вибору.
Про це в ефірі телемарафону сказав військовослужбовець Юрій "Шаман" Бондар.
Мобілізовані не можуть виконати базові вимоги
За його словами, Україна немає багато часу на навчання та підготовку новобранців, оскільки ворог на полі бою поводитися дуже активно.
"Неможливо з цивільної людини за 45-60 днів зробити "Рембо", просто фізично неможливо. Ми просто не маємо стільки часу, скільки б ми хотіли би мати", — сказав він.
Юрій Бондар заявив, що мобілізовані на поле бою баристи чи IT-івці не зможуть виконати базові вимоги, якщо їх, наприклад, кинути у Десантно-штурмові війська.
"Я більше ніж впевнений, що після першого кілометра він буде лежати вже на землі і язик в нього буде рівно на бороді, це в кращому випадку. Тому що ніхто до цього не готувався. Звісно, є одиниці, які приділяли час і увагу своїй спортивній формі і здоров’ю в цілому, але таких, на справді, дуже мало", — сказав військовий.
Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що новобранців потрібно готувати мінімум три місяці, перед тим, як відправляти на фронт.
Також ми писали, що військова підготовка для студентів у 2024 році зміниться.
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