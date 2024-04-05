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Військовий розповів про проблеми з підготовкою новобранців

5 квітня 2024 02:50
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Юлія Леськова
Випусковий редактор
Військовий розповів про проблеми з підготовкою новобранців
Начання новобранців в "Азові". Фото: полк "Азов"
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Для того, аби зробити з цивільних високопрофесійних військових не вистачить ні 45, ні 60 днів, однак в України немає вибору.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовослужбовець Юрій "Шаман" Бондар. 

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Мобілізовані не можуть виконати базові вимоги

За його словами, Україна немає багато часу на навчання та підготовку новобранців, оскільки ворог на полі бою поводитися дуже активно. 

"Неможливо з цивільної людини за 45-60 днів зробити "Рембо", просто фізично неможливо. Ми просто не маємо стільки часу, скільки б ми хотіли би мати", — сказав він. 

Юрій Бондар заявив, що мобілізовані на поле бою баристи чи IT-івці не зможуть виконати базові вимоги, якщо їх, наприклад, кинути у Десантно-штурмові війська. 

"Я більше ніж впевнений, що після першого кілометра він буде лежати вже на землі і язик в нього буде рівно на бороді, це в кращому випадку. Тому що ніхто до цього не готувався. Звісно, є одиниці, які приділяли час і увагу своїй спортивній формі і здоров’ю в цілому, але таких, на справді, дуже мало", — сказав військовий. 

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що новобранців потрібно готувати мінімум три місяці, перед тим, як відправляти на фронт. 

Також ми писали, що військова підготовка для студентів у 2024 році зміниться.

мобілізація
військовослужбовці
військова підготовка

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