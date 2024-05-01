Военный ТЦК рассказал, как изменилось отношение граждан к людям в форме

Украинский военный. Фото: Суспільне

В Украине растет напряжение между гражданскими и военными, которые работают в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Граждане не считают сотрудников ТЦК военными и часто показывают неуважение к ним.

Эту проблему прокомментировал в интервью Суспільному воин 65 ОМБ Иван Гоголь на позывной "Гога", который сейчас работает в одном из ТЦК и СП в Ивано-Франковской области.

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Работа военных с боевым опытом в ТЦК

Военный рассказал, что с марта 2022 года воевал на Запорожском направлении. После того как он получил обломочное ранение, что повлекло ухудшение зрения и слуха, его сочли ограниченно пригодным.

Поэтому с марта 2024 он начал служить в ТЦК и СП на должности заместителя командира роты охраны по морально-психологическому обеспечению. Там он занимается распорядком дня военных и проверяет работу коллег во время оповещения.

Иван Гоголь на фронте. Фото: соцсети Гоголя

Воин считает неправильным, что военнослужащий с боевым опытом ходит на оповещения и разносит повестки. Поскольку есть определенное количество бойцов, у которых психическое состояние нарушено. В то же время гражданские, мягко говоря, "навертывают бурю" на них.

"И тогда мы видим в TikTok эти все видео. Но ведь люди не снимают, как они общаются. Потому что для них ТЦК — это не военные", — сказал он.

Военный вспомнил первый отпуск во время полномасштабной войны, когда люди подходили к нему и обнимали, но сейчас на него реагируют совсем по-другому.

"Последние разы, когда мы приезжали в отпуск, — ну там вообще... Ты идешь в форме, а от тебя человек убегает. Я еду машиной и от меня люди убегают. Просто еду по улице", — рассказал Иван.

По его словам, мужчины не хотят самостоятельно приходить в ТЦК, а военные в отпуске сами подходят и просят, чтобы военкомы "что-то ловили", потому что они уже устали.

Ранее в Правительстве разъяснили, кто и как вправе раздавать повестки мужчинам в Украине. Речь идет о работниках ТЦК и сотрудниках сельских, поселковых и городских советов, руководителях предприятий и даже учебных заведений.

Также адвокат Николай Максимов рассказал, какое наказание ждет тех военнообязанных, которые состоят на учете и не обновили свои данные в течение 60 дней.