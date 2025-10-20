Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Военный усыновил ребенка — может ли он уволиться из ВСУ

Военный усыновил ребенка — может ли он уволиться из ВСУ

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 20:00
обновлено: 18:23
Усыновление ребенка - может ли военный уволиться из ВСУ
Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб

Если военнослужащий Вооруженных сил Украины усыновил ребенка, он имеет право на увольнение из рядов ВСУ. При этом изменение фамилии и отчества усыновленного ребенка или отказ его от этого шага не имеет никакого значения.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Реклама
Читайте также:

Увольнение из армии

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на увольнение с военной службы при определенных условиях.

К юристам обратился военнослужащий, который поинтересовался, имеет ли он право на увольнение из рядов ВСУ, если он усыновил ребенка, при этом он не взял его фамилию и отчество.

"Военнослужащий имеет право на увольнение независимо от того, указан он отцом в свидетельстве о рождении ребенка или нет! Главное, что есть решение суда об усыновлении", — заверил военнослужащего юрист Владислав Дерий.

Как оформить увольнение усыновителя

Другой юрист, Андрей Брилев, объяснил, как этот процесс оформляется официально.

"Для увольнения Вам надо подать соответствующий рапорт на имя командира части и приложить к нему копию решения суда об усыновлении", — подчеркнул Брилев.

Юрист добавил, что на решении суда обязательно должна быть отметка, что оно вступило в законную силу.

Напомним, мы ранее писали о том, кто может уволиться из ВСУ по возрасту.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужны для увольнения из ВСУ.

ВСУ увольнение фамилия усыновление ребенка военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации