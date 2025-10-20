Усыновление ребенка - может ли военный уволиться из ВСУ

Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб

Если военнослужащий Вооруженных сил Украины усыновил ребенка, он имеет право на увольнение из рядов ВСУ. При этом изменение фамилии и отчества усыновленного ребенка или отказ его от этого шага не имеет никакого значения.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Увольнение из армии

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на увольнение с военной службы при определенных условиях.

К юристам обратился военнослужащий, который поинтересовался, имеет ли он право на увольнение из рядов ВСУ, если он усыновил ребенка, при этом он не взял его фамилию и отчество.

"Военнослужащий имеет право на увольнение независимо от того, указан он отцом в свидетельстве о рождении ребенка или нет! Главное, что есть решение суда об усыновлении", — заверил военнослужащего юрист Владислав Дерий.

Как оформить увольнение усыновителя

Другой юрист, Андрей Брилев, объяснил, как этот процесс оформляется официально.

"Для увольнения Вам надо подать соответствующий рапорт на имя командира части и приложить к нему копию решения суда об усыновлении", — подчеркнул Брилев.

Юрист добавил, что на решении суда обязательно должна быть отметка, что оно вступило в законную силу.

