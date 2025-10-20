Усиновлення дитини - чи може військовий звільнитися ыз ЗСУ

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Генштаб

Якщо військовослужбовець Збройних сил України усиновив дитину, він має право на звільнення з лав ЗСУ. При цьому зміна прізвища та по батькові усиновленої дитини чи відмова її від цього кроку не має жодного значення.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Звільнення з армії

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на звільнення з військової служби за певних умов.

До юристів звернувся військовослужбовець, який поцікавився, чи має він право на звільнення з лав ЗСУ, якщо він усиновив дитину, при цьому вона не взяла його прізвище та ім'я по батькові.

"Військовослужбовець має право на звільнення, незалежно від того, зазначений він батьком у свідоцтві про народження дитини чи ні! Головне, що є рішення суду про усиновлення", — запевнив військовослужбовця юрист Владислав Дерій.

Як оформити звільнення усиновлювача

Інший юрист, Андрій Брильов, пояснив, як цей процес оформлюється офіційно.

"Для звільнення Вам треба подати відповідний рапорт на ім’я командира частини та додати до нього копію рішення суду про усиновлення", — підкреслив Брильов.

Юрист додав, що на рішенні суду обов’язково повинна бути відмітка, що воно набуло законної сили.

