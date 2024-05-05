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Военных билетов скоро не станет — что это значит

5 мая 2024 05:10
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Украине для всех военнообязанных введут новый документ вместо военного билета
Работник ТЦК проверяет военные билеты у мужчин. Фото иллюстративное: ЛОТЦК и СП/Facebook
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Украине разрабатывается новый документ для военнослужащих, резервистов и призывников. Он заменит старый военный билет.

Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко в интервью Radio NV.

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Получение нового документа не будет обязательным. Военнообязанный может воспользоваться военным билетом старого образца. Правда, в нем придется сделать специальные отметки.

Полковник напомнил, что на период военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны носить с собой военно-учетный документ (ВУД) и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского.

"У нас сейчас широкий спектр военно-учетных документов. Например, ВУД для военнообязанных, резервистов и призывников определены указом президента, форма утверждена. А для действующих военнослужащих, работников правоохранительных органов, СБУ, разведывательных органов, ВУД устанавливаются их ведомствами. Поэтому они разной формы и формата. С целью унификации сейчас разрабатывается постановление, которое определит документ единого формата", — пояснил Глущенко.

Новый учетный документ будет введен в обращение после утверждения соответствующего постановления Кабмина.

Мы писали, что украинцев с алкогольной и наркозависимостью могут мобилизовать. Соответствующие изменения прописаны в "Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Ранее Минобороны объявило о существенных изменениях в процедуре определения пригодности граждан к воинской службе. 

война
военный учет
Генштаб ВСУ
мобилизация
военный билет

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