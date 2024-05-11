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Военному, потерявшему ноги на войне, прислали повестку

11 мая 2024 23:26
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Военному, потерявшему обе ноги на войне, прислали повестку
Ветеран ВСУ Олег Симороз. Фото: pravda.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Ветерану ВСУ Олегу Симорозу, который в октябре 2022 года на передовой потерял обе ноги, прислали повестку. В документе написано, что он должен явиться в Деснянский ТЦК г. Киева утром 14 мая 2024 года.

Об этом Олег Симороз сообщил в Twitter (X) и прикрепил к своему сообщению фотографию повестки.

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По словам Симороза, повестку прикрепили к коммунальным платежам. Олег подорвался на мине во время выполнения боевых заданий на востоке Украины. Известно, что мужчина снят с военного учета и протезируется в США. Ветеран ВСУ говорит, что обязательно сходит в военкомат, когда вернется домой.

Потерявшему на фронте ноги Олегу Симорозу прислали повестку
Скриншот с Twitter/SymorozOfficial

Напомним, в Минобороны объяснили, что изменится с 18 мая, после вступления в силу закона о мобилизации.

Также мы сообщали, что, согласно новому закону о мобилизации, украинские женщины могут быть призваны на службу только по собственному желанию. Однако есть исключения.

война
ветераны
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

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