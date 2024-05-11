Военному, потерявшему обе ноги на войне, прислали повестку

Ветеран ВСУ Олег Симороз. Фото: pravda.com.ua

Ветерану ВСУ Олегу Симорозу, который в октябре 2022 года на передовой потерял обе ноги, прислали повестку. В документе написано, что он должен явиться в Деснянский ТЦК г. Киева утром 14 мая 2024 года.

Об этом Олег Симороз сообщил в Twitter (X) и прикрепил к своему сообщению фотографию повестки.

Читайте также:

Ветеран ВСУ говорит, что обязательно сходит в военкомат

По словам Симороза, повестку прикрепили к коммунальным платежам. Олег подорвался на мине во время выполнения боевых заданий на востоке Украины. Известно, что мужчина снят с военного учета и протезируется в США. Ветеран ВСУ говорит, что обязательно сходит в военкомат, когда вернется домой.

Скриншот с Twitter/SymorozOfficial

Напомним, в Минобороны объяснили, что изменится с 18 мая, после вступления в силу закона о мобилизации.

Также мы сообщали, что, согласно новому закону о мобилизации, украинские женщины могут быть призваны на службу только по собственному желанию. Однако есть исключения.