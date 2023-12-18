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Военнослужащий рассказал, есть ли необходимость в мобилизации женщин

18 декабря 2023 23:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Военнослужащий рассказал, есть ли необходимость в мобилизации женщин
Женщина в украинской армии. Фото: Facebook/Елена Зеленская
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине идут обсуждения мобилизации женщин в ряды Вооруженных сил. В то же время присутствует потребность в дополнительных силах на фронте.

Об этом заявил военнослужащий-аэроразведчик ВСУ и народный депутат VIII созыва в эфире КИЇВ24.

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Необходима мобилизация женщин в Украине

"Мне бы, честно говоря, хотелось бы видеть большее участие женщин в обороне нашей страны, так бы я сказал. Тем более, что потребность в этом колоссальная", — сказал военный.

По его словам, женщины, служащие в ВСУ и имеющие причастность к защите страны, очень хорошо себя проявляют.

В частности, огромное количество военных женщин сейчас очень активны по поводу изменений в Украине, например в медицине.

По мнению Луценко, поэтому женщин нужно больше привлекать к защите Украины.

"Я точно не могу интерпретировать те черновики даже не законов, а законопроектов, которые нам сейчас показывают, потому что основная цель этих мер — презентовать у общества обратную реакцию", — добавил он.

Напомним, что народная депутат Марьяна Безуглая сделала очередное громкое заявление относительно мобилизации женщин, но текста законопроекта до сих пор нет. Однако в Верховной Раде не отрицают, что до мобилизации женщин в Украине может дойти, но это решение должно обсуждаться не на страницах Facebook, а при Министерстве обороны.

Также мы писали, что руководитель медслужбы "Волки да Винчи" Алина Михайлова заявила, что тема мобилизации женщин достаточно сложная, поскольку вокруг нее возникает много конфликтов как со стороны самих женщин, так и мужчин.

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