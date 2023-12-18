Військовослужбовець розповів, чи є потреба у мобілізації жінок

Жінка в українській армії. Фото: Facebook/Олена Зеленська

В Україні йдуть обговорення стосовно мобілізації жінок до лав Збройних сил. Водночас присутня потреба в додаткових силах на фронті.

Про це заявив військовослужбовець-аеророзвідник ЗСУ та народний депутат VIII скликання в ефірі КИЇВ24.

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"Мені б, чесно кажучи, хотілося б бачити більшу участь жінок в обороні нашої країни, так би я сказав. Тим більше, що потреба в цьому є колосальна", — сказав військовий.

За його словами, жінки, що служать в ЗСУ і мають причетність до захисту країни надзвичайно добре себе проявляють.

Зокрема, величезна кількість військових жінок зараз дуже активні стосовно змін в Україні, наприклад, в медицині.

На думку Луценка, тому жінок треба більше залучати до захисту України.

"Я точно не можу інтерпретувати ті чернетки навіть не законів, а законопроєктів які нам зараз показують, тому що основна мета цих заходів презентувати у суспільства зворотну реакцію", — додав він.

Нагадаємо, що народна депутатка Мар’яна Безугла зробила чергову гучну заяву щодо мобілізації жінок, але тексту законопроєкту досі немає. Однак у Верховній Раді не заперечують, що до мобілізації жінок в Україні може дійти, але це рішення має обговорюватися не на сторінках Facebook, а при Міністерстві оборони.

Також ми писали, що керівниця медслужби "Вовки да Вінчі" Аліна Михайлова заявила, що тема мобілізації жінок є досить складною, оскільки навколо неї виникає багато конфліктів як з боку самих жінок, так і чоловіків.