Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Військовослужбовець розповів, чи є потреба у мобілізації жінок arrow

Військовослужбовець розповів, чи є потреба у мобілізації жінок

18 грудня 2023 23:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Військовослужбовець розповів, чи є потреба у мобілізації жінок
Жінка в українській армії. Фото: Facebook/Олена Зеленська
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні йдуть обговорення стосовно мобілізації жінок до лав Збройних сил. Водночас присутня потреба в додаткових силах на фронті.

Про це заявив військовослужбовець-аеророзвідник ЗСУ та народний депутат VIII скликання в ефірі КИЇВ24.

Читайте також:

Чи необхідна мобілізація жінок в Україні

"Мені б, чесно кажучи, хотілося б бачити більшу участь жінок в обороні нашої країни, так би я сказав. Тим більше, що потреба в цьому є колосальна", — сказав військовий.

За його словами, жінки, що служать в ЗСУ і мають причетність до захисту країни надзвичайно добре себе проявляють.

Зокрема, величезна кількість військових жінок зараз дуже активні стосовно змін в Україні, наприклад, в медицині. 

На думку Луценка, тому жінок треба більше залучати до захисту України.

"Я точно не можу інтерпретувати ті чернетки навіть не законів, а законопроєктів які нам зараз показують, тому що основна мета цих заходів презентувати у суспільства зворотну реакцію", — додав він.

Нагадаємо, що народна депутатка Мар’яна Безугла зробила чергову гучну заяву щодо мобілізації жінок, але тексту законопроєкту досі немає. Однак у Верховній Раді не заперечують, що до мобілізації жінок в Україні може дійти, але це рішення має обговорюватися не на сторінках Facebook, а при Міністерстві оборони. 

Також ми писали, що керівниця медслужби "Вовки да Вінчі" Аліна Михайлова заявила, що тема мобілізації жінок є досить складною, оскільки навколо неї виникає багато конфліктів як з боку самих жінок, так і чоловіків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі