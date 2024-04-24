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Военнослужащим и гражданским приготовиться — какие изменения в мобилизации вступят в силу с 18 мая

24 апреля 2024 14:30
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Закон о мобилизации — какие изменения вступят в силу с 18 мая
Военнослужащие ВСУ. Фото: Вечерний Киев/Борис Корпусенко
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Украине закон о мобилизации с новыми правками, который парламент принял 11 апреля в целом и был подписан Президентом Украины, вступит в силу 18 мая. Он содержит ряд изменений как для военнослужащих, так и гражданских.

Подробную инфографику с ключевыми изменениями обнародовало Министерство обороны Украины 24 апреля.

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Что изменится в мобилизации по новому закону

Новый закон о мобилизации обновил главные категории мобилизационного процесса и их правовые границы. Речь идет о: мобилизации, демобилизации, оповещениях, частичном наряде, особом периоде, мобилизационном плане и системе военного учета.

Мобилизация
Изменения в мобилизации и мобилизационной подготовке. Фото: инфографика Минобороны Украины

Что должно делать местное самоуправление во время мобилизации

Есть четкие наработки по распределению обязанностей и полномочий местного самоуправления в Украине. В частности, они обязаны содействовать организации учебного и специального военного собрания, информировать население о мобилизации, участвовать в подготовке и выполнении задач территориальной обороны и проводить военный учет призывников, военнообязанных, резервистов и заботиться о бронировании отдельных категорий на время мобилизаций.

Также органы местного самоуправления имеют полномочия проводить мероприятия по мобилизации и демобилизации, контролировать мобилизационную готовность и участвовать в подготовке молодежи к военной службе — то есть все, что касается законодательства о территориальной обороне, мобилизации и воинской обязанности.

Закон о мобилизации в Украине
Изменения в мобилизации и мобилизационной подготовке. Фото: инфографика Минобороны Украины

Какие обязанности у граждан Украины во время мобилизации

При мобилизации граждане Украины имеют обязанности, предусмотренные действующим законодательством. Речь идет об обязательстве иметь при себе военно-учетные документы, уточнение данных для ТЦК и СП через Центры предоставления административных услуг или электронный кабинет.

Также украинцы должны явиться по вызову в ТЦК и СП для военного учета, медосмотра. Если лицо не имеет возможности явиться, то обязано сообщить о причине неприбытия в определенный срок. Также обязательства о явке сохраняются и по требованию о прибытии на сборные пункты по вызову или повестке.

Новые правила мобилизации
Изменения в мобилизации и мобилизационной подготовке. Фото: инфографика Минобороны Украины

Граждане Украины могут быть вовлечены в оборонные работы и выполнять определенные мобилизационные задачи. Кроме того, они должны предоставлять имущество, здания и транспорт ВСУ или другим военным формированиям, а также силам гражданской защиты, которые в дальнейшем компенсирует государство.

Ответственность за невыполнение обязанностей во время мобилизации

Законом определены четкие меры воздействия за невыполнение обязанностей при мобилизации. Руководитель ТЦК и СП обращается в полицию для административного задержания и доставки гражданина. Если же оно невозможно, тогда руководитель ТЦК и СП направляет гражданину рекомендованное письмо-требование об исполнении обязанностей. Форму и содержание требования определяет Минобороны, а день его вручения – день расписки или отказа в получении.

На исполнение обязанностей выделен дедлайн – 10 дней. Если он нарушен, то ТЦК и СП имеет право обращаться в суд о временном ограничении права вождения такого гражданина для выполнения или отзыва требования.

Важно: ТЦК и СП должны выдать документ о выполнении требования или отправить уведомление о выполнении требования в соответствующие органы.

Права во время мобилизации
Изменения в мобилизации и мобилизационной подготовке. Фото: инфографика Минобороны Украины

Кому предоставляется отсрочка от призыва во время мобилизации

Согласно новому закону Украины о мобилизации, отдельные категории граждан имеют право на отсрочку. Речь идет о забронированных работниках, лицах с инвалидностью, многодетных, опекунов, усыновителей, лиц-смотрителей, члене семей, где есть пропавшие без вести, студенты и научные работники, должностные лица, госслужащие.

Права граждан во время мобилизации
Изменения в мобилизации и мобилизационной подготовке. Фото: инфографика Минобороны Украины

Как происходит бронирование от мобилизации

Закон о мобилизации в Украине
Изменения в мобилизации и мобилизационной подготовке. Фото: инфографика Минобороны Украины

Новый закон отчетливо выделяет организацию и порядок бронирования от мобилизации. Речь идет о том, кто подлежит бронированию, а также обязанности организаций по бронированию.

Военный учет призывников

Мобилизация
Изменения в мобилизации и мобилизационной подготовке. Фото: инфографика Минобороны Украины

Закон верно прописывает цель, место и срок проведения военного учета призывников. Граждане, отбывающие наказание, не встают на учет. Граждане Украины также имеют четко определенные обязанности — личное прибытие для регистрации с необходимыми документами на комиссию, которая будет иметь четкую организацию и состав.

Украина война
Изменения в мобилизации и мобилизационной подготовке. Фото: инфографика Минобороны Украины

Базовая общевойсковая подготовка

Базовая военная подготовка
Изменения в мобилизации и мобилизационной подготовке. Фото: инфографика Минобороны Украины

Базовую военную подготовку граждане Украины могут получить в высших учебных заведениях, военных учебных подразделениях и частях ВСУ, а также других военных формирований. Ее могут проводить как общественные организации, так и ветераны войны. Учебные заведения уже включили в планы, как отдельную дисциплину, базовую военную подготовку.

Кто должен пройти базовую военную службу

Базовая военная служба
Изменения в мобилизации и мобилизационной подготовке. Фото: инфографика Минобороны Украины

Базовая военная служба станет добровольной только для женщин и доступна для возрастной категории всех граждан Украины от 18 до 25 лет. Процесс направления включает в себя обязательный медицинский осмотр и профессионально-психологический отбор. Установлена законом и ответственность за неявку и уважительные причины неприбытия.

Изменения в мобилизации в Украине
Изменения в мобилизации и мобилизационной подготовке. Фото: инфографика Минобороны Украины

Материальное обеспечение при мобилизации

Зарплата во время войны военным
Изменения в мобилизации и мобилизационной подготовке. Фото: инфографика Минобороны Украины

Закон четко прописывает выходное пособие, оплату перевозки и питания для военнослужащих. Также определен порядок сохранения рабочего места и правила и права для иностранцев, прибывающих на военную службу в Украину.

Сроки военной службы и увольнения

Закон четко определяет сроки базовой и контрактной службы в рамках базовой и профессиональной подготовки во время и после военного положения. Военная служба по призыву во время мобилизации продолжается до завершения особого периода.

Также отдельно прописано увольнение с базовой службы и по призыву во время мобилизации.

Сроки военной службы
Изменения в мобилизации и мобилизационной подготовке. Фото: инфографика Минобороны Украины
Увольнение с военной службы
Изменения в мобилизации и мобилизационной подготовке. Фото: инфографика Минобороны Украины

Есть четко определенные основания для увольнения с военной службы и обязанности государства в обеспечении военнослужащих.

Увольнение с военной службы
Изменения в мобилизации и мобилизационной подготовке. Фото: инфографика Минобороны Украины

Военно-транспортная обязанность для граждан во время войны

Обязанность распространяется на государственные органы, местное самоуправление предприятия и граждан, владеющих транспортными средствами. МВД и Министерство развития общин и инфраструктуры обязаны представлять сведения о транспорте, которым можно доукомплектовать ВСУ.

Владелец машины после демобилизации должен получить транспорт обратно в течение 30 дней или компенсацию ущерба за привлечение.

Мобилизация авто
Изменения в мобилизации и мобилизационной подготовке. Фото: инфографика Минобороны Украины

Социально-правовая защита граждан Украины во время мобилизации

Закон предусматривает предоставление льгот военнослужащим при заключении первого контракта, а также отмене штрафов, пеней и процентов за кредиты.

Социальные права во время мобилизации
Изменения в мобилизации и мобилизационной подготовке. Фото: инфографика Минобороны Украины

Кроме того, военнослужащие могут получать премии во время военного положения или особого периода и имеют гарантированный отпуск в отдельных случаях.

Выплаты военным
Изменения в мобилизации и мобилизационной подготовке. Фото: инфографика Минобороны Украины

Также возмещены фактические расходы военнослужащим, если они находятся в командировке в Украине и за рубежом во время военного положения или особого периода.

Консульские услуги при мобилизации

Консульские услуги
Изменения в мобилизации и мобилизационной подготовке. Фото: инфографика Минобороны Украины

Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будут иметь право на получение консульских услуг исключительно при обновленных военно-учетных данных. Речь идет о работе заграничных дипломатических учреждений, оформлении паспортов.

Впрочем, существуют исключения: если речь идет об оформлении документов на возвращение в Украину, действий в отношении детей с иностранными родителями и граждан, находящихся за границей или под арестом.

Обязанности Кабмина во время мобилизации и сроки

Изменения в мобилизации
Изменения в мобилизации и мобилизационной подготовке. Фото: инфографика Минобороны Украины

Известно, что в течение месяца Кабмин должен создать нормативные акты и определить критерии критически важных предприятий, обеспечить рекрутеров в ЦНАПах и центрах занятости, а также пересмотреть порядок бронирования.

Должен появиться электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста, а также система автоматического обмена данными между военными и медицинскими реестрами, чтобы следить за состоянием здоровья военнообязанных.

Через три месяца Кабмин должен привести нормативные акты в соответствие с законом, ввести обмен данными между реестрами, а также принять меры для проверок обоснованности решений медицинских комиссий по установлению инвалидности мужчинам в возрасте 25-50 лет после 24 февраля 2022 года.

Новый закон о мобилизации содержит множество поправок и изменений для военнообязанных. Напомним, мы рассказывали о том, при каких условиях преподаватели могут получить отсрочку от службы. Также отсрочку на два месяца могут получить граждане, если добровольно мобилизуются.

война
ВСУ
мобилизация
бронирование
Срочная служба
уклонисты
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Бронь от мобилизации

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