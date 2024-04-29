Военнообязанные будут проходить ВВК даже при наличии отсрочки

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: РБК-Украина

Несмотря на наличие отсрочки, после проверки информации в ТЦК всех военнообязанных будут направлять на медицинскую комиссию. Вывод ВВК о пригодности к военной службе включается в перечень военно-учетных данных.

Об этом рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в комментарии "Телеграфу" в понедельник, 29 апреля.

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Согласно новому закону о мобилизации, которое вступит в силу 18 мая, все военнообязанные лица должны явиться в Территориальный центр комплектования (ТЦК) для проверки и обновления своих военно-учетных данных. После этого процесса, независимо от наличия отсрочки, они будут направлены на медицинское освидетельствование. Результаты этого осмотра, определяющие пригодность к службе, станут частью военно-учетных записей.

"Поэтому не нужно этого бояться или обвинять ТЦК в незаконности такого направления", — добавил Истомин.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал, когда ограниченно пригодных украинцев будут вызывать на повторный медосмотр.

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