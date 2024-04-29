Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Военнообязанные будут проходить ВВК даже при наличии отсрочки arrow

Военнообязанные будут проходить ВВК даже при наличии отсрочки

29 апреля 2024 18:07
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Военнообязанные будут проходить ВВК даже при наличии отсрочки
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: РБК-Украина
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Несмотря на наличие отсрочки, после проверки информации в ТЦК всех военнообязанных будут направлять на медицинскую комиссию. Вывод ВВК о пригодности к военной службе включается в перечень военно-учетных данных.

Об этом рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в комментарии "Телеграфу" в понедельник, 29 апреля.

Читайте также:

ВЛК для военнообязанных

Согласно новому закону о мобилизации, которое вступит в силу 18 мая, все военнообязанные лица должны явиться в Территориальный центр комплектования (ТЦК) для проверки и обновления своих военно-учетных данных. После этого процесса, независимо от наличия отсрочки, они будут направлены на медицинское освидетельствование. Результаты этого осмотра, определяющие пригодность к службе, станут частью военно-учетных записей.

"Поэтому не нужно этого бояться или обвинять ТЦК в незаконности такого направления", — добавил Истомин.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал, когда ограниченно пригодных украинцев будут вызывать на повторный медосмотр.

Ранее юрист рассказал, как недостатки зрения влияют на решение ВВК об исключениях из военного учета.

закон
медики
Украина
мобилизация
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные
ограниченно пригодные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри