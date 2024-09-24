Мобилизация в Украине — почему военнообязанные попадают в розыск и какие последствия

Военнообязанные украинцы в розыске. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанные лица должны стоять на военном учете и регулярно обновлять свои военно-учетные данные. В некоторых случаях граждане могут оказаться в розыске.

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Почему военнообязанные могут оказаться в розыске

Правозащитница рассказала, что, как правило, в реестре военнообязанных "Оберіг" записи о розыске проставляются после нарушения правил военного учета.

Так, мужчина может попасть в розыск, если не явился в ТЦК и СП за повесткой для уточнения военно-учетных данных или проигнорировал направление военно-врачебной комиссии.

Как действовать военнообязанному, который находится в розыске

Алина Охтень отметила, что иногда происходят случаи, когда военнообязанные лица ошибочно попадают в розыск.

"В этом случае можно обновить свои данные в ТЦК и СП и запись о розыске будет убрана", — посоветовала экспертка.

Военнообязанные граждане в ТЦК и СП. Фото: google.com

Какая ответственность угрожает мужчинам, сознательно нарушившим военный учет

После совершения правонарушения военнообязанным районные ТЦК и СП обращаются в установленном законом порядке в органы Национальной полиции для доставки такого лица в территориальный центр.

Это предусмотрено статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Цель — составление протоколов об административных правонарушениях в соответствующий районный ТЦК и СП, в котором это лицо находится (должно состоять) на военном учете.

"Только в таком случае возможно выявление правонарушителя и принудительное доставление его в отдел ТЦК и СП и только с целью составления протокола о совершении административного правонарушения", — подчеркнула Алина Охтень.

Она подчеркнула, что полномочий по выявлению "уклонистов" и доставке их для мобилизации у правоохранительных органов и ТЦК и СП нет. За нарушение правил военного учета предусмотрена административная ответственность по ст. 210-1 КУоАП.

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