Мобілізація в Україні — чому військовозобов'язані потрапляють у розшук і які наслідки

Військовозобов'язані українці у розшуку. Колаж: Новини.LIVE

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких військовозобов'язані особи повинні стояти на військовому обліку й регулярно оновлювати свої військово-облікові дані. У певних випадках громадяни можуть опинитися у розшуку.

Читайте також:

За яких причин це стається та яка відповідальність загрожує, розповіла юристка Аліна Охтень.

Чому військовозобов'язані можуть опинитися у розшуку

Правозахисниця розповіла, що, як правило, у реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг" записи про розшук проставляються після порушення правил військового обліку.

Так, чоловік може потрапити у розшук, якщо не явився до ТЦК та СП за повісткою для уточнення військово-облікових даних або проігнорував направлення на військово-лікарську комісію.

Як діяти військовозобов'язаному, який знаходиться у розшуку

Аліна Охтень зазначила, що часом трапляються випадки, коли військовозобов'язані особи помилково потрапляють у розшук.

"В цьому випадку можна оновити свої дані в ТЦК та СП та запис про розшук буде прибрано", — порадила експертка.

Військовозобов'язані громадяни в ТЦК та СП. Фото: google.com

Яка відповідальність загрожує чоловікам, які свідомо порушили військовий облік

Після вчинення правопорушення військовозобов'язаним районні ТЦК та СП звертаються в установленому законом порядку до органів Національної поліції для доставлення такої особи до територіального центру.

Це передбачено статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Мета — складення протоколів про адміністративні правопорушення, до відповідного районного ТЦК та СП, в якому ця особа перебуває (повинна перебувати) на військовому обліку.

"Тільки в такому випадку можливе виявлення правопорушника та примусове доставлення його до відділку ТЦК та СП та тільки з метою складення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення", — наголосила Аліна Охтень.

Вона підкреслила, що повноважень щодо виявлення "ухилянтів" та доставлення їх для мобілізації правоохоронні органи та ТЦК та СП не мають. За порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність за ст. 210-1 КУпАП.

Раніше ми повідомляли, коли українці можуть оскаржити штраф від ТЦК та як правильно це зробити.

Нагадаємо, ми писали, що робити при незаконному затриманні з боку ТЦК.

Також ми інформували, що загрожує військовозобов'язаному за відмову від дообстеження під час ВЛК.